Debat: Hvorfor er vi så dårlige værter?

Læserbrev: Jeg har glædet mig til VM i håndbold - og så på dansk jord. Sammen med vores naboland, Tyskland har vi formået at være værter for denne store begivenhed.

Min kone og jeg glædede os til Danmarks åbningskamp mod Chile. Når nationalsangene bliver sunget er det højtideligt, og det er vigtigt for os at være klar til dette. Gæsterne lagde for. En enkelt chilensk landsholdspiller sang af karsken bælg. Andre fulgte efter - hver med sit næb. Det var bare så smukt og livsbekræftende. En fyldt Royal Arena sang "Der er et yndigt land", det var smukt og rørende. Man følte, at Danmark har sammenhængskraft.

Da de chilenske spillere skulle præsenteres, gik det galt. Hver enkelt spiller blev præsenteret og så var hele Royal Arena hel tavs, og der var desværre nogle få negative ytringer - hån.

Jeg tænkte "Hvad fanden har vi gang i?"

Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Hvorfor klapper vi ikke og glæder os over, at folk fra hele verden vil komme til Danmark for at dyste om VM-titlen? Er det den måde, vi møder fremmede? Vi er værter for 24 lande, og hele verden er vores gæster.

For nogle år siden lavede jeg en lille collage. Det var et lille Dannebrogsflag udført af fire-millimeter krydsfiner. Rundt om det var en gummiledning med et han- og et hunstik. Nedenunder står der: Short circuit. At forbinde en ledning med et han- og et hunstik er noget af det mest ligegyldige, man kan gøre. Det giver ingen energi, og det udelukker alt udefra. Jeg gjorde det, fordi jeg følte, at retorikken og handlingerne overfor mennesker udefra, var forkert.

Jeg håber, at næste gang vi møder et nyt hold, vil vi klappe, når de udenlandske spillere bliver præsenteret. Det vil bare gøre mig så glad.