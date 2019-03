Debat: Hvorfor er det et enten/eller og ikke et både/og

Synspunkt: Parkering igen-igen, og helt sikkert ikke for sidste gang.

Jeg er med i den lille gruppe af borgere i Svendborg Kommune, der samler underskrifter ind til bevarelse af parkeringsmuligheder i midtbyen. Jeg er også pensionist og godt gående - relativt. Jeg er samtidig også et dovent skrog, der ønsker at parkere i nærheden af min læge, tandlæge, frisør eller anden butik, hvor jeg har et ærinde i regnvejr, i kulde eller blot er lidt skidt tilpas og søger læge.

I venteværelserne hos flere læger er det ofte ældre og gangbesværede, der sidder og venter. De har i udgangspunktet svært ved at overholde tidsaftaler, da de ikke kunne parkere i nærheden, og skulle de være så dårligt gående, at de har følgeskab, så ligger problemet med parkering blot hos den, der har tilbudt hjælp med transport. Det er ikke optimalt hverken for patient eller læge.

Vi er mange, der ikke forstår, at byrådet bliver ved med enten-eller-løsninger, når der kan laves både-og-resultater.

Torvet skulle partout gøres bilfrit, trods det at man havde en ganske fin ordning i vinterhalvåret med parkering på halvdelen. Nu igen, i stedet for at implemente 10-15 pladser i renoveringsprojektet på Klosterplads, så fjerner man stort set alle pladser. Dette giver anledning til at få belyst følgende:

Kære Bo Hansen, Flemming Madsen eller hvem, der kan give svar,

Hvor skal vi parkere, hvis vi for eksempel skal til læge i den periode, der nu kommer med opgravninger af Klosterplads og Frederiksgade og sandsynligheden for, at der ingen mulighed er for at køre frem til lægerne i Klostergården?

Kunne man åbne for parkering på Torvet i denne periode?

I har en 10-årig aftale med Erik Skjærbæk angående parkering langs skinnerne med indkørsel fra Frederiksgade. Der er allerede gået tre-fire år af denne aftale. Næste gang der skal forhandles en aftale der, så vil det helt sikkert være udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen for dette. Eller har I en aftale for fremtiden her. En tidshorisont på blot seks-syv år fra nu er ikke ok. I henviser også til parkering bag Fremtidsfabrikken (rutebilstationen), som jo er en af de byggegrunde, der indgår i havneplanerne. Den skal bebygges og forsvinder i nær fremtid. Hvad erstatter så disse pladser?

Jeg kan tænke mig, at restauratørerne på havnen og i Frederiksgade på et tidspunkt opdager, at deres kunder ikke kan komme af med deres biler og finder andre steder hen. Om sommeren, når der er liv og glade dage på fortovsrestauranter, der er fyldt med glade sejlere og andre turister, så er det ikke et problem, men der er da også spisesteder, der er åbne i dårligt vejr og om vinteren.

Alt det her er jo ikke kun et spørgsmål om parkering eller ej. Det er i høj grad også et spørgsmål om velfærd og skattekroner. Når byens erhvervsliv lider, så betales der mindre i skat af butiksejerne, der bliver færre arbejdspladser, hvilket også betyder færre skattekroner og øgede udgifter til sociale ydelser.

Sat på spidsen så er det måske kun et lille beløb i det store spil, men jeg har lige set, at kommunen er ude for spare små beløb til redningsfolk på stranden, på daginstitutioner osv. osv. Kan man ikke tænke på at tjene penge til velfærd i stedet. Jeg ved udmærket, at kommunen ikke må tjene på parkering, men det er de penge, der tjenes på dem, der har sat deres bil og går på indkøb, der tæller her.

Det kan godt være, at der er indgået et forlig i byrådet mellem Erhvervsforum, Shopping Svendborg og de politiske partier, men man glemte borgerne i byen - og det er ikke alle, der tier.