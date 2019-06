Læserbrev: Takket være Fyns Amts Avis' nye chefredaktør, Rikke Bekker, fik læserne ikke min bevisførelse/indicier og hele forklaring med fotos for min påstand om, at det man kalder "myten om Dannebrog", eller rettere løgnen - i dag "fake news" - for at retfærdiggøre det katolske blodbad på de sagesløse estere. Jeg havde endda været så betænksom at underrette Rikke Bekker om denne "rigtige historie" inden hendes tiltræden - noget, der glædede hende. Men så var det for meget...så Njet!

I dag den 19. juni kan jeg så se, Aage P. Kürstein fra Marstal på e-avisen (på hjemmesiden faa.dk, red.) følger op på mit korte, allernådigst tildelte indlæg med et stort og fyldestgørende sagligt indlæg med mere viden, som han skal have tak for. Men hvorfor denne forskel, Fyns Amts Avis?

Da man kunne forvente, tv-stationerne ville køre den samme gamle traver med "et flag på stang fra himlen/Gud" - udsprunget af den i forvejen kendte fantasifulde Lorentzens maleri fra først i 1800-tallet, som slet ikke passer ind i omgivelserne, sendte jeg mit kompendium til DRTV og TV2, så de kunne tage højde for det i udsendelserne og vise kæmpeborgen på toppen af Toompea-bjerget kaldet "Castrum Danorum" (Danskerbjerget) med mit foto af den måske 50 meter lange balkon øverst på borgen, hvor Valdemar Sejr, sammen med ærkebiskop Anders Sunesen af Lund (Absalons arvtager) og den estiske biskop Treyden, overværede kampen nedenfor på den flade Lyndanisse-slette uden træer. (Sammenhold med Lorentzens maleri med kongen på en høj ved sit telt samt træer og flaget på stang fra Gud).

Fra balkonen anråbte katolske Sunesen Gud om hjælp og kastede samtidig et korsridderflag uden stang ned til de danske soldater, hvor Fenrik Fentz greb flaget og satte det på sit spyd.

I dag er på stedet under balkonen rejst et mindesmærke bestående af en cirka to meter høj ridder i rusten jernplade med et kæmpesværd og et stort korsridderskjold med dannebrogsfarver.

"Meget mystisk" viste tv ikke nævnte mindesmærket; den store balkon cirka 75 meter oppe over eller den store borg oppe på bjerget på jubilæumsdagen. Hvorfor mon? Måtte der ikke pilles ved myten?

Aage P. Kürstein kommenterer også min historie om samme fanes videre færd og deltagelse i kampe blot otte år efter i Slesvig og senere blev erobret i Ditmarsken, ville være en god historie for læserne, men det syntes Fyns Amts Avis altså ikke - forstå det, hvem der kan.

Svar fra redaktionen:

Erik Dagø fik bragt et læserbrev om Dannebrog i sektionen Danmark med 482.000 daglige læsere.

Med nærværende læserbrev betragter vi fra Fyns Amts Avis' side debatten om Dannebrog og spørgsmålet om, hvorvidt og hvor mange der tror, at flaget faldt ned fra himlen, som afsluttet. Vi glæder os til at tage fat på debatten igen om 100 år.

Med venlig hilsen

Hans-Henrik Dyssel

Vikarierende debatredaktør