Debat: Hvordan hænger Nye Borgerliges socialpolitik sammen?

Læserbrev: Åbent brev til folketingskandidat for Nye Borgerlige på Fyn Annette Skov Andersen.

Du har et læserbrev her i Fyns Amts Avis søndag 10. marts. Samme dag som politisk redaktør Thomas Funding i avisen dækker duellen mellem Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund.

Du skriver, at du godt kan forstå, at borgerne er bekymrede over, gang på gang at skulle høre om og opleve faldende kommunal service. Og at det ikke mindst gælder ældreområdet.

Du har nogle bud på, hvordan der kan findes penge ved at bruge færre ressourcer "på medarbejdere, som ikke skaber værdi for borgerne", på administrative medarbejdere og reduktion af dokumentation.

I Thomas Fundings dækning af duellen mellem Thulesen Dahl og Pernille Vermund refereres til, at Nye Borgerlige vil spare 77 milliarder kroner om året i den offentlige sektor.

At du kan se og anerkender, at den kommunale service er markant faldende, er naturligvis et godt udgangspunkt for at ville gøre det bedre.

Det bliver dog noget vanskeligt at gennemskue, hvordan regnestykket for den offentlige sektor kommer til at se ud, når du på den en side har været igennem med tættekammen, og der samtidig er sparet 77 milliarder kroner.

Jeg vil derfor bede dig gøre mig og sikker rigtig mange andre den tjeneste at kaste konkret lys over partiets socialpolitik. Det vil være nærliggende for os på Sydfyn, at du tager udgangspunkt i en kommune på Svendborg Kommunes størrelse.

Jeg vil bede dig svare på to spørgsmål.

Det første spørgsmål: Hvor meget kan der i meget runde tal bruges mere til kommunal service i en kommune på Svendborgs Kommunes størrelse, hvis dine forslag om ændringer i administration mv. gennemføres?

Det andet spørgsmål: Hvordan ser det samme regnskab ud i den samme kommune på Svendborg Kommunes størrelse, når andelen af besparelsen på de 77 milliarder kroner er trukket fra?