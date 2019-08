Debat: Hvor er troværdigheden?

Læserbrev: Da det kom frem, at den amerikanske præsident ville besøge Danmark, var der straks nogle, der skulle spille smarte. Et medlem af Folketinget stod frem og udtalte nedladende ord om præsident Trump. Den samme person fra SF, hr. Hønge, har selv problemer med sandheden. Var det ikke ham, der bad om stemmer til EU og fik dem, men ville ikke tage posten alligevel. Det er det, man kalder at lyve over for vælgerne. Så er der nogen, der har et problem, er det hr. Hønge.

Når der kommer en præsident, er det politikerne og erhvervslivets pligt at få så mange ordrer hjem som muligt, så vi kan bevare den gode fremgang. Men desværre er vi beriget med personer, der gør, at tilliden til det politiske arbejde kan ligge under gulvbrædderne.

Vi har i dag ledere i Tyrkiet, Rusland, USA, Nordkorea, Kina og flere lande, det bliver spændende at se om hr. Hønge og hans lidelsesfælder hver gang skal demonstrere, når en af disse ledere kommer til landet. De har alle det til fælles med hr. Hønge, at man ikke kan stole på dem.