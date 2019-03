Debat: Hvor er tolerancen og forståelsen for to sider af samme sag

Læserbrev: Tænker lidt om danskerne generelt har mistet evnen til at anskue tingene lidt mere objektivt end de præsterer nu.

Det er som om, at det er et must at have en enten-eller-mening fremfor at se tingene lidt fra begge sider.

Det vidner den generelle holdning til Radio24syv interview af Ghita Nørby lidt om.

Istedet for at prøve at sætte sig i hendes sted, så vælger man at køre en veritabel shitstorm mod hende og forbande hende helt til Bloksbjerg.

Jeg kan faktisk godt følge hende lidt ad vejen. Det er sgu da alt andet end personligt, når Iben Maria Zeuthen tropper op på matriklen iført hørebøffer, madkurv og en mikrofon på størrelse med en tivolibamse og skal lave et up close-interview med Ghita Nørby. Og sidstnævnte appellerer flere gange til Maria om at droppe det udstyr.

Hvad gør den faktaresistente journalist?

Hun fatter ikke en tøddel og snakker bare om lyd.

Indtil Ghita Nørby må helt op i det røde felt ... hvor hun så desværre bliver hængende. Men jeg gætter på, at Iben Maria Zeuthen nok ikke er den eneste journalist med tvivlsom IQ og fatteevne, hun har mødt på sin lange vej.

Havde Iben Maria Zeuthen da blot medbragt et par små mikrofoner til at sætte fast i kraven, så havde det nok gået lidt bedre.

Ghita på sin side skulle nok overveje, om hun eventuelt kunne nå længere med unge, faktaresistente mennesker ved at tillægge sig lidt mere tålmodighed.