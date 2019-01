Debat: Hvor er løsningerne på Sydfyns store lægemangel?

Læserbrev: Der er ingen hjælp at hente i finansloven til de mere end 100.000 danskere, der i dag står uden en almen praktiserende læge. Regeringen og Dansk Folkeparti har ikke fundet så meget som én ny krone til at gøre noget ved problemet. Sydfyn er særlig hårdt ramt. Alene i Svendborg Kommune er udviklingen i praktiserende læger, der har lukket for tilgangen af nye patienter, på fire år vokset fra 20 procent i 2014 til 58 procent i 2018.

På landsplan mangler mere end dobbelt så mange en praktiserende læge i forhold til i 2015. Problemet bliver endnu større de kommende år, fordi mange ældre læger går på pension. Læser man finanslovsaftalen, så står der "God lægedækning i hele landet". Men den indeholder ingen konkrete forslag til at komme problemet til livs. Ingen nye initiativer. Ingen nye penge. Regeringen erkender altså, at vi har et problem. Men de gør intet for at løse det.

Socialdemokratiet er klar til handling med det samme. Vi fremlagde for få måneder siden et sundhedsudspil, hvor vi sætter målrettet ind mod manglen på praktiserende læger. Vi foreslår at oprette flere uddannelsespladser i almen medicin, så vi kan få uddannet flere praktiserende læger. Men det kan ikke stå alene. De familier, som i dag mangler en læge, skal selvfølgelig ikke spises af med, at vi først har en løsning om syv-otte år. Det er den tid, det tager at uddanne en læge. Derfor har vi også foreslået et halvt års tjenestepligt for nyuddannede læger i en almen praksis i områder med lægemangel. Det mener vi ikke er urimeligt. Politifolk og ansatte i forsvaret arbejder på de vilkår hele deres arbejdsliv. Her taler vi om blot seks måneder.

Regeringen og Dansk Folkeparti har fundet millioner af kroner til at sænke afgifterne på privatfly. Men de har ikke så meget som en krone til at sikre alle danskere adgang til deres egen, privatpraktiserende læge. Det er ikke godt nok.