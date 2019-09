Debat: Hvem vogter vogterne?

Læserbrev: Farcen om endnu et anlægsprojekt fortsætter i Svendborg, og mange, der ikke har deres gang i nærheden af rådhuset, må ryste voldsomt på hovedet over forløbet. For kan det virkelig passe, at en embedsmand kan undlade en vigtig oplysning fra politiet, især når alle ved, sagen har politisk bevågenhed? Kan denne embedsmand, af egen fri vilje forstås, vælge kun at informere rådgivere, men ikke sine foresatte eller de politiske beslutningstagere, fordi han føler noget ikke er vigtigt? Kan man have en medarbejder, der er smagsdommer på, om et notat fra politiet, som går imod den politiske linje udvalgsformanden ønsker, skal vedlægges en sag til flere millioner?

Det må man så forstå på avisen, at det er helt ok for kommunen, nu har man jo sagt undskyld.

I stedet for at lege stoleleg på skrømt og klandre Venstre burde borgmesteren så ikke tage sin kommunaldirektør ind til en venlig samtale og forklare, at den slags aldrig sker igen? Denne medarbejder har jo hældt brænde på det bål, som i mange år har ulmet omkring visse politikere - og i min optik den enes manglende evne til samarbejde. Kan det klares med et "vi har jo ikke en nulfejls-kultur"?

Derfor ville det være rart som en af dem, der betaler gildet, at vide, at den pågældende medarbejder ville møde de konsekvenser almindelige mennesker møder på et job, og at den personaleansvarlige også har haft en så kammeratlig samtale med sin borgmester, at han får styr på butikken Svendborg.

Der er bøvl nok politisk. Vi behøver ikke ansatte, der bidrager til lus i skindpelsen.