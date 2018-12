Debat: Hvem har ansvaret for klimaet?

Synspunkt: I slutningen af november "pjækkede" skoleeleverne på Kassebølle Friskole og Langelands Efterskole sammen med elever fra mange skoler, byer og lande - de deltog i en stor skolestrejke for klimaet.

Vi voksne pjækker - sådan mentalt set - nærmest helt fra klimakampen, hver dag og hele tiden. Vi vil gøre klogt i at lytte til eleverne. Deres klima-manifest viser omtanke og konstruktiv fantasi - med den gode pointe at klimaindsatsen kan tage afsæt i os selv og i dagligdagen.

Når vi snakker om klima, er der nærmest en afgrund imellem, hvad vi siger, og hvad vi gør, og det er tydeligt, at heller ikke vores politikere sætter handling bag ordene. CO2-koncentrationen og grådigheden stiger fortsat, og det netop overståede klimatopmøde i Polen - COP24 - blev indledt af en polsk præsident, der ikke ser nogen modsætning mellem beskyttelse af klimaet og en fortsat udnyttelse af de polske kulreserver.

Fra 2016 til 2017 steg de globale udledninger med 1,6 procent, og fra 2017 til 2018 forventes de samlede globale udledninger at stige med hele 2,7 procent. Dermed bliver 2018 det år i historien med de største udledninger - stik imod den kurs, som omstillingen burde være ledt ind på. Det viser en ny rapport, Global Carbon Budget 2018.

Dette skal ses i kontrast til Parisaftalens mål om en reduktion i udledningen af CO2 på mindst 40 procent senest i 2030. Et mål, der er vedtaget, men nu synes så godt som umuligt at nå. Det gælder om at komme i gang, for den enkelte og for vore politikere.

Danmarks Naturfredningsforening her på Langeland har allerede for år tilbage opfordret Langeland Kommune til at tilslutte sig de trefjerdedele af landets kommuner, der nu er klimakommuner. At være klimakommune betyder for kommunen som virksomhed, at den systematisk skal opsamle og dokumentere sin klimaindsats, så den kan lægges frem for borgerne og offentligheden. I første omgang er målet at skære det årlige CO2-udslip ned med blot to procent i kommunens bygninger og drift. Det indebærer også, at der i alle fremtidige politiske planer indtænkes hensyn til klima og miljømæssige konsekvenser.

Vi ved, at i Langeland Kommune er den nu snart et år gamle, men dog nye kommunalbestyrelse gået i gang med blandt andet planerne for affaldssortering og om kommunale elbiler. Men kommunen mangler et åbent klimamål eller et synligt "kommunalt klimamanifest", om man vil.

Inden udgangen af 2019 skal kommunen vedtage en ny planstrategi. Kommunalbestyrelsen har valgt at fokusere på bæredygtighed og kommunal service som de bærende elementer i kommunens visioner indenfor de fem indsatsområder. At blive klimakommune vil give vægt til det bæredygtige.

Alt i et moderne samfund kræver energi, og der findes intet "grønt snuptag", der ordner det. Men når selv det at tørre tøjet på tørresnoren faktisk sparer CO2, kan de fleste jo være med. Det er bedre at gøre lidt end ingenting i stedet for at vente på de højteknologiske, store og dyre løsninger udefra, som formentlig også vil vise sig at have en høj pris i form af uventede, utilsigtede og uheldige (bi)virkninger.

DN Langeland opfordrer kommunalbestyrelsen til at satse på tiltag, der i første omgang indebærer, at kommunen bliver Klimakommune og senere forhøjer indsatsen og opfylder kriterierne for Klimakommune Plus.