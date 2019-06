Debat: Hvem bestemmer i Ærø Kommune?

Debat: Kære Havneudvalg,

Tak for at I vil sikre Eriks Hale med T-høfder mod Østersøen. Prisværdigt!

Ser i avisen, at den kommunale forvaltning (teknisk direktør Kirsten Johansen) tror, at virkningen af juletræssikringen på indersiden af Halen er en trossag. Enhver, der har sin gang på Halen, vil uundgåeligt kunne observere at juletræssikringen virker og har forhindret sandvandring fra indersiden af Halen ind i havnen. Dette forekommer med højvandsvinde (nordlige vinde), medens nedbrydningen af ydersiden af Halen forekommer med vinde fra sydkanten. Det er simpel logik, men muligt imod embedsmandstro (ikke altid to forenelige størrelser), at juletræssikring hindrer sandvandring, hvilket er afprøvet og praktiseres i mange andre trossamfund. For øvrigt har juletræsaktivister og andre strandvandrere sørget for, at der er pænt og ryddeligt på Halen uden omkostninger for kommunen!

Et flertal af Kommunalen har besluttet at lovliggøre/beholde/forlænge/vedligeholde juletræssikringen. Er denne beslutning omgjort af forvaltningen, der aldrig har brudt sig om den ikke-kystdirektoratkonfirmerede løsning. Hvem styrer damperen? Er det jer folkevalgte eller er det forvaltningen (der vel er forhyret til at føre jeres beslutninger ud i livet)?

Juletro eller ej. Beslutningen om høfdeetablering er glædelig, men juletræsbeslutningsprocessen betænkelig for folkestyret!