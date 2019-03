Læserbrev: Vicedirektør Anders Dorph, Udlændingestyrelsen, skriver i FAA den 25. marts, at det ikke er regeringen, der vurderer, at der nu er fred i dele af Syrien. Det er Flygtningenævnet.

Det er jeg helt klar over. Men kunne det tænkes, at der fra regeringens side var en vis interesse i hurtig hjemsendelse?

Flygtningenævnet skriver i referatet fra dets koordinationsudvalgsmøde 27. februar 2019 følgende:

"Der var enighed om, at situationen i Syrien ikke længere kan anses for uændret. De seneste baggrundsoplysninger bekræfter, at kamphandlinger og civile tab er begrænset geografisk og antallet er reduceret markant i forhold til tidligere."

Derfor er det, jeg igen må spørge både Flygtningenævnet, regeringen, DF og S:

Hvad er det for nogle baggrundsoplysninger om sikkerheden i Syrien, som Flygtningenævnet har tilvejebragt, men som alle andre lande ikke har fået?