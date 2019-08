Debat: Hvad sker der med Rantzausmindevej?

Læserbrev: Jeg har boet i Rantzausminde siden 1973. Da vi flyttede herud, var der en politisk beslutning om, at der skulle etableres fortov/cykelsti i den nordre side af Rantzausmindevej. Det var besluttet, at kommunen opkøbte et par meter jord, hver gang en ejendom blev til salg, eller hvis grundejeren selv var interesseret i at sælge med det samme.

Dette kan stadig tydeligt ses, når man bevæger sig ud af vejen. Nogle steder er der en bred rabat andre steder ligger grunden helt ud til vejkanten.

Indtil Efterskolevej er der fortov med fliser. Men fra Efterskolevej og resten af Rantzausmindevej, er der kun en grusrabat. Mange steder er der dybe huller. Andre steder er det helt ufremkommeligt. Det gælder især stykket ud for den lille skov, der ligger lige efter Rantzausmindevej 162. Her kan man ikke gå i rabatten.

Jeg var i dag gående en tur den vej. Jeg går med rollator og var nødt til at gå ude på asfalten og trække ind i siden, når der kom en bil.

Enkelte steder har grundejerne lagt perlegrus på arealet og benytter det så til parkering. Det mener jeg ikke er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i kommunens regler for parkering. Der kan man i hvert fald slet ikke gå forbi uden at skulle ud på asfaltvejen. Jeg går ud fra, at det er grundejerne selv, og ikke kommunen, der har lagt perlegrus på.

Rantzausmindevej er meget trafikeret, og det er ikke hensigtsmæssigt med fodgængere i vejsiden. Der færdes mange personer dagligt på den vej. Der er ældre, der går ture, skal i Brugsen eller med bussen. Der er vuggestue-, børnehave- og skolebørn, der også skal bruge den vej.

Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvor på den prioriterede liste over anlægsarbejder i Svendborg, det er nået med at få gjort noget ved forholdene på Rantzausmindevej. Som nævnt er det en beslutning fra i hvert fald før 1973, så efterhånden kunne man vel forvente, at det rykker op ad listen.