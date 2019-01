Debat: Hvad skal vi gøre ved kødets lyst, kære veganere?

Læserbrev: Utroligt så mange hundrede mennesker, der skal til Polen for at træffe nogle aftaler om klimaet. Tænk, hvor meget CO2 de har påført det forkætrede verdenssamfund ved deres enorme rejseaktivitet?

Deltager, der "er noget", kommer endda i egne fly.

Jeg snakkede med en gammel dame en søndag for nylig. Hun spurgte, om hun godt kunne tænde sin brændeovn i det kolde og blæsende vejr, for "De snakker jo hele tiden om al det her CO2", sagde hun.

Hun ville efter snakken med mig lægge en pind i ovnen og hygge sig i den dejlige, gratis varme, der samtidig aflaster radiatoren.

Bemærk: Efter 108 år nåede sommertemperaturerne i Europa i år samme højder som i 1910. Det var ligesom dengang et vejrfænomen og ikke et tegn på global opvarmning. Men det satte virkelig gang i klimabekymringerne og fungerede som en meget heldig reklame for den seneste IPCC-rapport, der truer med verdens undergang, hvis vi ikke får sat flere vindmøller op og spiser mindre kød.

Ingeniørforeningens formand (JP 10. oktober) fik da også straks sat fokus på det, som det virkelig drejer sig om, nemlig arbejdspladser, eksport, og at Danmark skal gå foran i den grønne førertrøje.

Hvis man virkelig er overbevist om, at CO2 er hovedårsagen til, at den globale gennemsnitstemperatur er steget en grad på cirka 130 år, så ligger løsningen, som påpeget (JP 9. oktober) af afdelingschef Bent Lauritzen (DTU), lige for: nemlig kernekraft.

Gør som for eksempel Frankrig, hvor 75 procent af elforsyningen kommer fra kernekraft. Danmark er endda omringet af kernekraftværker. Brug dog de mange milliarder til at bygge kernekraftværker for i stedet for at sende dem til de konstant fattige lande. At jordkloden i sin levetid hele tiden ændrer sin hældningsgrad, så der blive isvintre og varme somre, vil fortsætte uanset veganere og antal koprutter.

Veganerne får i øvrigt et problem, for hvad med "Kødets lyst"?