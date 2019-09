Debat: Husk toget ud i Europa

Læserbrev: Den ny trafikminister, Benny Engelbrecht (S), er startet klogt: Han ønsker overblik og samlet vurdering af trafikinvesteringerne, før han kommenterer enkeltforslag. Og han har igen gjort trafikministeriet til en grøn enhed.

Vi SF-lokalpolitikere opfordrer til investeringer, større kapacitet og hurtigere togdrift til og fra Tyskland. Fredericia-Flensborg-Hamborg er ikke en lokal sognestrækning. Det er toglinjen Skandinavien-Centraleuropa de næste mange år. Danmark er desværre en flaskehals. Derfor skal strækningen prioriteres i den kommende plan for infrastruktur.

I hele Europa arbejdes for at få hurtige tog som reelt alternativ til fly og bil. Togtransport er den mest klimavenlige transportform og udleder cirka 90 procent mindre CO2 pr. kilometer end flytransport. Vi skal arbejde for at toget både herhjemme og på tværs i EU bliver et reelt alternativ.

Der er stadig stærkere røster for hurtig-forbindelser, fælleseuropæiske baneregler, fælleseuropæiske billetsystemer og for europæiske nattog. Et højhastighedsnet findes og udbygges i Europa syd for Danmark, og den svenske regering prioriterer hurtigtog højt. I dag er Danmark en flaskehals, både når det gælder superlyntog og når det gælder gods på skinner.

De østjyske kommuner bestilte tilbage i 2013 en rapport om mulige forbedring af forbindelsen Aarhus-Hamborg. Rapporten påpegede, at rejsetiden Aarhus-Hamborg kunne nedbringes med op til 70 minutter til tre timer og 20 minutter ved optimeret drift og uden anlægsinvesteringer af betydning. Det svarer til rejsetiden i bil.

Rejsetiden kan forkortes yderligere ved investeringer, for eksempel Tinglev-Padborg, og især på den tyske side, bl.a. ved Rendsburg/Kieler-kanalen. Det handler om tyske investeringer, og om at sikre EU-investeringer til The Missing Link" Danmark-Tyskland.

DSB, der parallelt med Deutsche Bahn kører Aarhus-Hamborg, var ikke enig med rapporten, og indsatsen for hurtigere tog på strækningen gik totalt i stå. E-45 overtog al politisk fokus.

Den danske timemodel vil markant afhjælpe flaskehalsen. Hertil kommer, at togtransport mellem København og Berlin i nogle år fra 2020 går over Fyn-Kolding-Hamborg, mens Storstrømsbroen ombygges. Vi har en gylden chance for at også at forbedre jyllandsforbindelsen. Så vi får hyppige og hurtige jyske forbindelser til Hamborg-Berlin-Prag, til Østrig og Schweiz, til europæiske nattogsruter.

Ja, også møder i Bruxelles må snart kunne ske rationelt med tog i stedet for fly. Og nattog kan vel også afgå fra Danmark? Det kæmper vi for lokalt i SF. Det kæmper vi for i den grønne gruppe i Europaparlamentet, og med de grønne i Tyskland og Sverige.

Det er af gørende, at hurtigtog Danmark-Tyskland fremmes i den plan trafikminister Benny Engelbrecht skal smede sammen.