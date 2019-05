Læserbrev: Findes der en politiker i Svendborg eller på Langeland, som du ville købe en brugt bil af - ubeset? Kender du én, så stem på ham eller hende personligt ved det kommende valg i stedet for blot at stemme på en partiliste.

Redaktionschef David Bernicken giver på lederplads i Fyns Amts Avis 16. maj en udmærket analyse af stemmemønstret gennem årene på Langeland. Man troede ved sidste folketingsvalg på Dorte Ullemose (DF) og Langeland blev dømt gul. Ved kommunalvalget i 2017 stemte Langeland på Tonni Hansen (SF). Så var øen pludselig rød.

De fik begge et kanonvalg. Vi ved alle sammen, at så mange SF'ere er der ikke på Langeland, og det kommer der sikkert heller aldrig. Men Tonni Hansen stormede ind i byrådet med seks mandater og blev landets eneste SF-borgmester. Fordi folk havde tillid til ham personligt. Bo Hansen fik også mange personlige stemmer i Svendborg ved sidste kommunalvalg. Og selv erhvervslivet har i dag stor tillid til ham. For her på Sydfyn stemmes personligt på de mennesker, man har tillid til.

Jeg selv er ikke i tvivl. Han er vokset op i Svendborg. Bor nu i Strandgade i Rudkøbing. Han har ført en flot valgkamp i de seneste tre år. Den charmerende fyr er blevet kaldt mange ting undervejs. Sydfyns Obama, der ikke har undt sig tid til en Mrs. Obama, for han brænder for at komme til at repræsentere Fyn og Langeland i Folketinget. Han hedder Bjørn Brandenborg. Og ham stemmer jeg personligt på. Og giver han sig på et tidspunkt til at handle med brugte biler, så køber jeg én af ham - ubeset.