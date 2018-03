Debat: Hurtigere internet til flere danskere

Læserbrev: Forestil dig, at du ikke kunne få varmt vand i badekarret, hvis du boede på landet. Eller at der nogle steder i landet kun var el nok til at have én kogeplade tændt. De forhold ville vi ikke acceptere. Man skal nemlig have en ordentlig forsyning, uanset hvor i landet man bor.

Mobildækning er for mange danskere efterhånden blevet ligeså vigtig i hverdagen som, vand, varme og el. Derfor er det også rimeligt, at der er en hurtig og stabil forbindelse i hele landet - også i områder, hvor der er længere mellem husene.

Med regeringens nye teleudspil sikrer vi bedre internetforbindelse til op mod 25.000 adresser. Alene i Syddanmark kan næsten 5000 husstande se frem til hurtigere og bedre dækning. Det betyder blandt andet, at de, der bor i mindre byer, hvor der indtil nu har været ringe dækning, vil mærke en markant forbedring. Nogle steder i de tyndt befolkede områder er dækningen lige nu kun på 2-5 Mbit/sek. Med det nye udspil vil hele landet få en forbindelse på 30 Mbit/sek.

Og det er på tide med et nyt udspil på teleområdet. Ikke siden 1999 har vi set så ambitiøst et udspil - og dengang så teknologien meget anderledes ud end i dag. Dansk telepolitik skal tilpasses det 21. århundrede. Derfor indeholder udspillet 16 initiativer, der skal sikre, at Danmark kan følge med den rivende udvikling. Blandt andet forøger vi bredbåndspuljen, så den i år er på 100 millioner kroner målrettet tyndt befolkede områder. Og så vil vi gøre Danmark klar til 5G. Det er helt afgørende for at kunne understøtte ny teknologi, og for at dækningen kan håndtere den stigende mængde data, som vi alle bruger.

Internettet er kommet for at blive, og i dag kan de færreste forestille sig hverken et arbejds- eller privatliv uden at være online. Derfor skal vi sikre, at alle mennesker, både borgere og virksomheder, har den bedste mulige adgang til internettet landet over. Fremtidens telepolitik er nemlig for hele Danmark.