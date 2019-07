Debat: Hov. Blev de ældre glemt i regeringens plan for Danmark?

Læserbrev: For kort siden kunne den nye regering og dens støttepartier fremlægge deres nye plan - et såkaldt forståelsespapir. Det skal danne grundlag for politikken de kommende år, hvor Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre sidder på magten.

Udover, at jeg selvfølgelig er dybt bekymret over de mange lempelser på udlændingeområdet - blandt andet tilbagerulning af den hjemsendelsespolitik, som vi ellers lige havde fået gennemført, så er jeg meget overrasket over, at de ældre prioriteres så lidt i regeringens store plan for Danmark.

Mens Dansk Folkeparti sad som støtteparti, prioriterede vi de ældre. Værdighedsmilliarden, køkkener tilbage på plejehjemmene, en national demenshandlingsplan og 1,3 milliarder kroner til folkepensionisterne i sidste finanslov. For blot at nævne nogle af de mange tiltag, vi har fået gennemført på ældreområdet. Langt fra i mål. Men ingen tvivl om retningen.

Derimod bliver man meget i tvivl om, hvad det nye flertal vil på ældreområdet. I forståelsespapiret bliver de ældre omtalt i en - kun én - enkelt sætning, hvor der meget luftigt står, at man vil "øge værdigheden i ældreplejen". Til sammenligning fylder børneområdet et helt kapitel. Begge dele er meget vigtige, så hvorfor får ældreområdet ikke større opmærksomhed?

Vi lever i en tid, hvor der kommer flere og flere ældre. I 2025 vil der eksempelvis være 80.000 flere danskere, der er 80 år eller derover. Mange gudskelov friske og rørige, men også mange, der har brug for hjælp og omsorg. Det betyder, at kommunerne i årene der kommer, får en kæmpestor udfordring med at sikre god pleje til de mange flere ældre.

Det er en udfordring, som er helt afgørende at få løst. Derfor er det faktisk utroligt skuffende, at den nye regerings politiske program ikke indeholder mere om denne opgave. Kan det nye flertal ikke se, at ældreområdet i den grad trænger til opmærksomhed også i fremtiden?