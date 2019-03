Læserbrev: I en tid hvor alle, der har lidt med politik at gøre, skal klage over pressen, vi har her i landet, så vil jeg gerne sende lidt ros efter lederen i onsdagens avis. For her bliver det gjort klart, hvad vandkrigen egentlig handler om, selvom det bliver slået op som en Robin Hood-kamp for den lille forbruger. Præcis som da vi ændrede reglerne i vandkrigen 2015, så er det jo i bund og grund et spil om magt.

De ændringer, forbrugerne vil opleve, hører vi ikke meget om, men vi hører spin om, hvor meget de blå partier snyder de stakkels små enlige mødre og forældreløse børn, mens de giver støtte til de onde kapitalistiske virksomheder.

Men er det nu også virkeligheden, eller handler det om, at en gammel hanelefant har fået en torn i foden, da han mistede magten over Svendborg Vand og nu udnytter, at han har fået politisk magt? Måske kunne man lokke avisen til, som jo plejer at være god til at grave i en lokal historie, at stille borgmesteren det logiske spørgsmål "hvilken bestyrelse er den næste socialdemokraterne vil tage magten fra?"

Skal politikerne tilbage i alle de bestyrelser, de trak sig fra for et par perioder siden, eller er det kun, når det strider mod ens ideologi, man blander sig? Burde borgmesteren ikke snart sige til sit bagland, at nu har de fået tømt torvet for biler, så nu må man til at holde lidt igen med den ensidige blokpolitik og huske, at borgmesteren blev valgt på løftet om samarbejde på tværs af midten - ikke en rød blokpolitik, der kun lytter til de blå, når regningen skal betales.

Drop de gamle hanelefanter og deres nag. Lad os nu kigge mod fremtiden og de brede løsninger.