Debat: Hører tung industri virkelig hjemme i landzone?

Læserbrev: Jeg og cirka 100 bekymrede borgere fra Tåsinge var til borgermøde den 9. januar om planerne for et nyt industribiogasanlæg på Sydtåsinge. Til forskel fra avisen, som åbenbart ikke mente, det er lige så vigtigt, som parkeringspladser i centrum.

Jeg bor og driver virksomhed på den naturskønne sydvestlige del af Tåsinge. Vi, vore naboer og mine kursister lever med smalle nedslidte veje, ingen busser, dårlig snerydning og kender til travlhed i høst etc.

For få år siden blev den lille nabogård opkøbt af Kurt Poulsen og hurtigt udvidet til Fyns største med kapacitet til cirka 2.000 køer og kalve. Samtidig er det økologiske Skiftekær vokset, og dermed den samlede tunge trafik. Nu vil Kurt Poulsen, så også opføre et gigantisk biogas-/industrianlæg, under 100 meter fra os og vore naboer, til cirka 60.000 tons biomasse om året, hvoraf en stor del skal tilkøres udefra. Der må ikke opføres boliger 500 meter fra anlægget på grund af lugt- og støjgener, mens vi, de eksisterende naboer, reelt stavnsbindes, for ingen vil købe hus med et 15 meter højt biogasanlæg i baghaven og megen tung trafik.

For husene langs de smalle veje, hvor der allerede nu ved høst, såning og de årlige gyllespredninger køres i pendulfart gennem blandt andet Gesinge og Bjerreby, vil der være tale om en væsentlig forøgelse. Kommunen har ikke råd til at udbygge vejnettet eller etablere cykelstier herude. Vil byrådet virkelig vægte erhverv frem for den eksisterende beboelse på Tåsinge? Vil de byde vore mange cykelturister, at de, som os, må springe for livet, når der kommer den ene traktor efter den anden bredere end vejen, rundt om hjørnet. Vil de byde skolebørn at færdes på cykel med livet som indsats? Vi herude har virkelig svært at se fornuften i at opfører tung industri i landzone, især når kommunen har afsat flere områder til biogasanlæg, med betydelig bedre tilkørselsforhold og langt til naboer.

Jeg håber derfor, at byrådet (og avisen) vil begynde sig at interessere sig for livet på Tåsinge. Helst inden vi ser det første offer på forsiden...