Debat: Højere ydelser til arbejdsløse indvandrere er klokkeklart løftebrud

Læserbrev: Før valget sagde den socialdemokratiske partiformand Mette Frederiksen meget klart, at hendes parti ikke gik til valg på at sætte ydelserne til flygtninge op. Mette Frederiksen fastslog blandt andet, at det ikke ville være rimeligt, hvis nyankomne flygtningefamilier, hvor forældrene ikke var i beskæftigelse, uden videre fik mange flere penge udbetalt fra fælleskassen.

Det var dengang. I dag er realiteten, at Mette Frederiksens regering, som noget af det første, har valgt at lave en aftale med De Radikale, Enhedslisten og SF om at sætte ydelserne til børnefamilier, hvor forældrene er på eksempelvis integrationsydelse, op. 250 millioner kroner om året af skatteborgernes penge skal således gå til et såkaldt "midlertidigt børnetilskud".

Flere penge til arbejdsløse indvandrere. Mindre opmuntring til at tage et arbejde. Det er ikke rimeligt. Det er skidt for integrationen. Og det var ikke, hvad Mette Frederiksen stillede danskerne i udsigt før valget.

Og hvis det står til regeringens støttepartier, så er det kun første skridt. De vil også af med integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet. Så kender vi de røde partier. Det skal med vold og magt gøres så attraktivt som overhovedet muligt for asylansøgere at komme til Danmark. Det er hul i hovedet.