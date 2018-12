xxxxxxxxxx Foto: Michael Bager xxxxxxxx=> ------- Bestillings Caption ------- =>Historisk Motor Sport HMS holder for anden gang et hillclimb (bakkeløb) for historiske biler (fra før krigen og til 1981)i samarbejde med Faaborg Golfklub. Bilerne er inddelt i 10 klasser efter alder og ydeevne. Der er træning og et par tidskørsler om formiddagen og efter frokost køres mindst tre heat.Der plejer at deltage ca. 50 biler - strømlinede og buttede, små og store imellem hinanden.