Debat: Historien om tyskerne på Skovvangsskolen

Læserbrev: Fru Else Handberg i Troense har et indlæg i FAA21. februar 2019, "Danmarks dårlige behandling af tyske flygtninge".

Fru Handberg har ret. Løgnen fortsætter, ligesom den gør med nutidens flygtninge. Journalisterne kan takke 68'erne for deres historieløshed, for kendte de den, ville de ikke skrive dét, de skriver. De skriver således forkert med hensyn til, at de tyske flygtninge begyndte at komme til Danmark i 1945, hvor krigen er ved at slutte.

Historik: Hitlers mål var i første omgang at indtage byerne Skt. Petersborg, Moskva og Stalingrad ved Volga, men nåede det som bekendt ikke. Til gengæld fjernede Hitler alle ikke-ariske mennesker som jøder og fjender af nazismen i de besatte områder og opfordrede tyske borgere til at bosætte sig i de ledige lejligheder, huse, gårde og godser med kvæg og store skove osv. - ganske gratis i det nye "Lebensraum".

Tyskere fik nu lejligheder og huse fuldt møblerede måske med guldrandede malerier i såvel Polen som Sovjet. Tilmed fik de lokalbefolkningen som slaver. Ingen børn af slaverne måtte gå i skole længere end til 5. klasse. Så kunne de kun lige læse, skrive og regne og på den måde holdes nede på et passende niveau. Højtstående tyske officerer satte under fremrykningen deres navne på de bygninger og områder, de ville trække sig tilbage til, når de havde besejret "fjenden".

Men i 1943 fik nazi-tonen en anden lyd ved Stalingrad, Moskva og Skt. Petersborg, og de sovjetiske tropper tromlede det nazistiske voldsapparat tilbage, hvor de kom fra. Og foran frontlinjen flygtede de tyske besættere tilbage mod Tyskland medbringende alt, hvad de kunne røve og bære - tyveknægte som de var. De kom fra Baltikum, Sovjet, Ukraine, Hviderusland, Polen osv. osv. i milliontal, og klumpede sig sammen omkring de nordtyske havnebyer i håbet om at overleve ved borttransport med skib. De frygtede med god grund Sovjets hævn.

Selvom svenskerne var halvnazistisk indstillet og have tjent astronomiske formuer på den tyske krigsindustri, skulle de ikke nyde noget med at tage imod tyske flygtninge, så det blev det venligtsindede Danmark med gode forbindelser til Tyskland, der tog mod flygtningeskibene fra Baltikum, Polen og Nordtyskland i et antal svingende fra 250.000 til 330.000 personer. Det var hovedsageligt kvinder og ualmindeligt mange mindreårige børn, som viste sig at være avlet af ukendte soldater. Der var også gamle mænd, men ikke mange. I Danmark forsøgte mange tyske kvinder at få et barn med en dansker - for eksempel vagtpersonalet for at kunne blive i Danmark. Derfor var der virkelig konsekvens ved lejrene, hvis vagter og andre forsøgte sig. I forvejen husede Danmark jo hundretusinde af tyske soldater og havde bygget store militærlejre som Oksbøl osv.

Allerede dagen efter besættelsen beslaglagde tyskerne Læssøesgades Skole i Aarhus til de mange tusinde soldater, som skulle sejles til Norge. Senere de tre store kaserner. Aarhus blev også største krigshavn i Danmark med en flydedok, der reparerede den tyske flådes skibe. Som skoledreng før 9. april 1940, fulgte vi drenge nøje med og havde det svært med alle de tyske soldater overalt i byen. Jeg gik i den helt nye Skovvangsskolen i Aarhus, og den første skole i Danmark med separate borde og stole, store PH-kogler i aulaen, PH-lamper i tegnesal - alt superflot - en dejlig skole. I 1943 begyndte tyskerne så at beslaglægge otte af ialt 12 skoler til tyske flygtninge.

I min skole var vi 1600 elever og mindst 80 lærere fra beslaglagte skoler. Skolen "kørte" fra klokken 08.00 til klokken 18.00. De store elever gik fra klokken 08.00 til 10.00 - så hjem (alle mødre hjemme) og møde igen klokken 14.00 til 18.00, mens de små elever kom mellem klokken 10.00 og 14.00. Vi skulle i skole uanset de hårde krigsvintre fra oktober til maj uden varme og en kamp for at komme i skole med enorme mængder af sne, der ikke blev fjernet på grund af ingen biler og ingen trafik.

Så kom beskeden til vores skole i 1944 ved morgensangen i den store aula totalt fyldt af børn og lærere. Vi skulle forlade skolen samme dag til flygtninge. Næsten alle inklusiv lærerne græd. I klasserne blev blyanter, penneskafter, viskelæder, regne- og skrivehefter osv. fordelt mellem eleverne og skulle medbringes, når vi mødte igen. Jeg kom til at gå i skole i to år i krypten under Christianskirken uden varme, tavle, meget lidt lys, ét toilet osv. og fik reelt ødelagt min skolegang.

Hver dag kunne jeg gå forbi Skovvangsskolen og se og høre navnlig børn og kvinder råbe "dumme dänen" og spytte efter os. De så ned på os trods situationen. De tyske flygtninge er i litteraturen beskrevet "brovtende, råbende, og i besiddelse af kræve- og herrementalitet". Vi hadede dem.

Da krigen sluttede skulle de selvfølgelig hjem hurtigst muligt. Skolen var nu forvandlet til "en ruin" med smadrede vinduer, alle skolemøbler brændt på bål inde i klasselokalerne; de flotte PH-lamper var alle smadret, alt fra pigernes moderne køkken, fysiklokalet, sløjdlokalet, hvor hver elev havde sit eget værktøj samt andre løsdele var stjålet. Selv kontakterne i væggene var fjernet. Det tog et helt år inden vi kunne komme tilbage til skolen. Der var dengang mangel på alt.