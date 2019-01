Debat: Historien om manden bag belønningsfonden

Læserbrev: En heltemodig indsats en kold morgen i februar 2018 udført af Jesper W. Jørgensen og støttet af sønnen Emil har udløst en belønning fra Carnegies Belønningsfond for Heltemod. Men hvem gemmer sig egentlig bag denne berømte belønningsfond, der blev stiftet i 1911?

Det hele startede med en fattig families udvandring fra Skotland til Amerika i 1847. I den skotske familie var der 25. november 1835 født en dreng, der fik navnet Andrew. I Amerika fik Andrew først ansættelse på en tekstilfabrik, men ved hjælp af andre skotske udvandrere fik han ansættelse som telegrafist ved jernbanen i Pennsylvania. Her blev han sekretær for jernbaneselskabets direktør i 1852 og avancerede siden til inspektør. Noget af sin gage satte han i aktier, især i jern- og stålproduktionen, som havde Andrews store interesse. Det skulle vise sig at være en god idé, for efter den amerikanske borgerkrig var der et voksende behov for jernbaner og broer. I 1865 forlod Andrew Carnegie sit job ved jernbanen og etablerede sit eget firma: Keystone Bridge Company med stålproduktion som hovedhjørnestenen. Mange var skeptiske over for at bruge stål i for eksempel broer. Men Andrew Carnegie ville lade det komme an på en prøve.

I juli 1874 skulle en nyetableret stålbro indvies. Det var en cirka to km lang buebro over floden Mississippi, der løber gennem St. Louis. Og Andrew Carnegie havde leveret stålet. Kunne broen holde? Man valgte en lidt utraditionel "testperson" til at afprøve broen. En domptør skulle ledsage en elefant over broen, thi det siges, at en elefant aldrig krydser en usikker bro. Men både broen og elefanten bestod prøven. Broen holdt. Også til de efterfølgende 14 lokomotiver, der siden buldrede over den af stål konstruerede bro. Dermed havde Carnegie bevist stålets mangfoldige anvendelsesmuligheder, og hans formue steg til uanede højder. I 1889 var hans formue godt 30 millioner dollars.

I 1901 afhændede Carnegie sit selskab Keystone Bridge Company for den nette sum af 9,8 milliarder dollars i nutids mønt. Herefter helligede Andrew Carnegie sig den filantropiske virksomhed, han er kendt for den dag i dag.

Andrew Carnegie tilbragte en del år i New York, hvor han lod bygge The Andrew Carnegie Mansion på 5. Avenue - et beskedent hus med 64 værelser, 20 tjenestefolk og elevator mellem husets tre etager.

Andrew Carnegie gjorde sig i 1895 til talsmand for den opfattelse, at en rigmand har den absolutte pligt til at lade sine opsamlede værdier komme samfundet til gode. Et princip han selv efterlevede blandt andet gennem enestående godgørenhed, som for eksempel gennem den ovenfor nævnte Belønningsfond for Heltemod, ligesom han finansierede opførelsen af koncerthuset Carnegie Hall i New York i 1890.

Andrew Carnegie afgik ved døden den 11. august 1919, 83 år gammel.