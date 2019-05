Læserbrev: Talerstolens tre partier, den til taleren, den til Folketingets formand og den til folketingssekretæren, er lavet af en næsten 1000 år gammel egekævle fra Lendemark Stubmølle ved Rødkilde Højskole på Møn. Da møllen blev nedlagt, blev den store stamme, som udgjorde fundamentet i møllen, købt af "Møns konge", den tidligere venstrepolitiker Frede Bojsen. Han fik en dag besøg af én af de første kvindelige snedkere i Danmark, Anny Berntsen-Bure. Hun var uddannet på Richardts Sløjdinstitut, Skole for Tegning, Kunstindustri og Sløjd. Et samlingspunkt for kvinder, der i starten af 1900-tallet gik imod konventionerne ved at forfølge deres drøm om at blive håndværkere. Et uhørt ønske på den tid.

Anny Berntsen-Bure blev begejstret for den gamle træstamme. Da Frede Bojsen hørte, at træet var tænkt som talerstol i det nye og tredje Christiansborg - inden da debatterede politikerne stående fra hver deres plads - donerede han kævlen som gave til den driftige snedkermester. Talerstolen blev tegnet af Thorvald Jørgensen og forarbejdet uden brug af søm og skruer.

En ikke verificerbar anekdote vil vide, at der med talerstolen fulgte en seddel, hvor Frede Bojsen eller Anny Berntsen-Bure, kilderne er uenige, til de høje herrer på tinge havde skrevet "Her er en kævle, I kan kævle videre på."

Nogle mener, at sedlen findes et sted inde i talerstolen.

Vikingerne har med andre ord kunnet søge skygge under den gamle eg, hvis træ skulle blive platform for nutidens parlamentarikere.

Stubmøllen malede i århundreder korn til mel, som bagere forarbejdede til brød til borgerne. Historie, håndværk, handel. Fra netop denne talerstol kunne kvinder for første gang deltage i en parlamentarisk debat. Og fra talerstolen er statsministre gået af, sætninger om gulvtæpper og stuerenhed gået over i historien sammen med MF'ere, som har friet til deres udkårne på tilhørerpladserne.