Debat: Har du også svigtet dit barn i dag?

Synspunkt: Som tillidsrepræsentanter for pædagoger i daginstitutioner på Fyn, ser vi hvilke konsekvenser de udpinte normeringer har for børnene. Men vi lægger også mere og mere mærke til, hvordan de påvirker deres forældre. Og vi forstår til fulde hvorfor forældrene nu har nået et mætningspunkt og i samlet flok afholder foreløbig 57 planlagte demonstrationer landet over på lørdag - for bedre normeringer.

Det er en samfundspligt, at vi alle sammen støtter op om det etablerede arbejdsmarked, så vi fortsat kan have velfærd her i landet. For at regnestykket kan gå op, afleverer forældre hver morgen det dyrebareste de har, deres børn, i en daginstitution, hvor der ofte er alt for få hænder til at tage sig af børnene. Og når de henter lille Ronja igen senere på dagen, kan de ikke forvente at få indblik i, hvordan hun har haft det i dag. Det er nemlig ikke sikkert, der er nogen af de voksne, der ved det.

I vores hverdag er vi vidner til det mange morgener: Børn græder, når mor eller far går. Og ofte står pædagogen ikke bare med det grædende barn på armen, for der skal samtidig løses konflikter og tørres næser på andre børn. Der er heller ikke altid en ledig pædagog at fortælle, at Willum ikke har sovet så godt i nat, eller at han har været ked af det over en konflikt med nogle andre børn på legepladsen i går. Vi ved, hvor betydningsfuldt der er, men vi ved også, at der ikke altid kan handles på det. Ofte er der kun mulighed for brandslukkeri, samlebåndsarbejde - det allermest nødvendige.

Og arbejdet kalder, så forældrene er nødt til at gå og håbe på det bedste. At det går over. At pædagogen tager sig tid til at gøre barnet trygt og klar til dagen.

Som tillidsrepræsentanter for pædagoger bekymrer vi os ikke bare for de pædagoger, der ofte ikke kan være flere steder på en gang. Vi bekymrer os også for forældrene, der må forlade institutionen med en knude i maven. Fordi de igen overlod Willum til en pædagog, der kun med nød og næppe havde tid til ham.

Vi forstår til fulde, når forældre føler, at de svigter deres barn og overlader det til en uvis og utryg situation i daginstitutionen. Et sted der jo netop skulle være det modsatte. Vi under sågar forældrene at være irriterede på os pædagoger, selvom vi er mødt ind for at gøre vores allerbedste. Vi forstår nemlig godt, at forældrene ikke aner hvor de ellers skal rette deres frustration hen. Samtidig ved vi også godt, at de fleste forældre godt ved, at det ikke er personalets skyld eller ansvar, at de er for få voksne til for mange børn. Det er virkeligheden i mange danske daginstitutioner i 2019. Er det egentlig ikke en form for kollektivt omsorgssvigt, vi som samfund her udøver? Ufrivilligt, det siger sig selv - men stadig omsorgssvigt?

Frustration og bekymring får i disse dage tusindvis af forældre til at rykke tættere sammen.

På lørdag 6. april klokken 13 går de på gaden for at demonstrere under initiativet "Hvor er der en voksen?" - et forældreoprør mod de udpinte normeringer.

Vi ved, at forældrene har et særligt mandat. For de er mange, og der er således mange stemmer i dem. De er samtidig på første parket tilskuere til, hvilke konsekvenser normeringerne har for børnene; børn, der mistrives, og pædagoger, der rammes af stress på stribe. Noget vi i øvrigt ser talrige eksempler på i medierne i disse dage. Det håber vi, at vores politikere har øjnene på.

Derfor hilser vi forældreinitiativet og de 57 demonstrationer for bedre normeringer hjerteligt velkomment. Vi har råbt op om det samme i årevis. Og vi glæder os til at gå med jer på lørdag. Som forældre, som tillidsvalgte, som pædagoger, og som mennesker. For vi er ikke bare nødt til at være mange. For at få synliggjort konsekvenserne af normeringsvirkeligheden er vi nødt til at yde modstand fra alle sider. Og demonstrere som alle dem, der i det daglige er i berøring med vores børn. Og her spiller forældrene selvfølgelig en vigtig rolle.