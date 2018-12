Debat: Har Pia Dam mistet sit indre kompas?

Læserbrev: Pia Dam (S) skriver i sit indlæg "Finansloven er fuld af himmelråbende symbolpolitik" i meget skarpe vendinger om regeringens og DF's beslutning om at flytte udvisningsdømte kriminelle til øen Lindholm.

Ifølge Pia Dam skal hårdkogte udviste kriminelle fortsat gå frit rundt. En holdning hun dog hverken deler med Dansk Folkeparti eller sin egen partiformand, Mette Frederiksen. Sidstnævnte udtalte forleden, at Socialdemokratiet bakker op om at finde et andet sted end Kærshovedgård at placere de afviste asylansøgere, som er kriminelle. Pia Dam deler i øvrigt heller ikke sit eget partis opfattelse af grænsekontrol, som hun i sit indlæg kalder symbolpolitik. Måske skal Pia Dam spørge sig selv, om hun egentlig er socialdemokrat?

Det er efterhånden åbenlyst for de fleste, at det er komplet uholdbart at lade de kriminelle færdes frit omkring i byerne ved Kærshovedgård uden ordentlig kontrol med, hvor de befinder sig. Det retter vi op på nu, hvor der bliver langt strengere kontrol med beboernes ophold på Lindholm, indtil de er udvist.

Vi snakker altså om hårdkogte udvisningsdømte kriminelle, der har drab, voldtægter og krigsforbrydelser på samvittigheden. Hvis det stod til mig, skal vi ikke bruge en krone på de mennesker, men sende dem ud af landet øjeblikkeligt. Det vil dog kræve, at vi udfordrer konventionerne, men det vil S ikke være med til. Desværre.

Når nu Pia Dam mener, at de hverken skal frihedsberøves eller hjemsendes, hvor mener Pia Dam så, de skal være?

Jeg synes det er uanstændigt og bekymrende, at humanismens apostle hellere vil beskytte kriminelle end beskytte vore børn og kvinder.