Debat: Håndtryk med dobbeltmoral eller uden moral?

Læserbrev: Kære nye medborger, hvis du vil være dansker, så skal du give hånd, det er noget af det danskeste, vi har, og vi kan ikke leve med dig, hvis du er underlagt gammeldags og udemokratiske religiøse idéer. Her i landet overholder vi nemlig de love, som vores folkevalgte beslutter og ikke middelalderlige religiøse dogmer.

Med venlig hilsen

Støjberg m.fl.

PS. Vi glemte at nævne, at præster i den danske folkekirke selvfølgelig ikke behøver at overholde dansk lovgivning, hvis det strider mod deres religiøse overbevisning. Vores samfund bygger jo på gode kristne værdier.