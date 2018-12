Debat: Håb for tyve kroner

Så står han minsandten dér igen og får mig til at føle mig som et selvisk og usympatisk væsen. Selv jeg, der manisk kropsvisiterer mig selv, rammer ind i en mur af selvhad, når jeg når konklusionen: "Sorry, jeg har sgu ingen kontanter."

Men jeg må da indrømme, at samvittigheden tager et hårdt slag, når han smiler uanset og ønsker en god aften, og jeg så bare fortsætter ind ad de spejlblanke skydedøre og hamstrer ned fra hylderne. Derfor er det også en fordel for samvittighedskvalerne, at tankerne hurtigt slår over i; de kunne da også bare tage imod MobilePay, hvis de ville opnå noget med det hurlumhej. Det plejer hvert fald at lette mit hjerte en kende.

Blikket sniger sig ned af indkøbslisten, inden spurten sættes ind. Svinemørbrad, kartofler, fløde, mælk ... Det er sgu egentlig synd for ham, at han står derude i kulden sådan en brutal vinteraften som i aften. Men det kan jo være, han er frivillig. Måske er han slet ikke i sådan en situation selv. Han skaber måske bare opmærksomhed omkring det. Vinafdelingen.

Og hvis han står i sådan en situation, kan det vel også være, at han selv er skyld i det. Måske forsøger han slet ikke at rette op på det hele. Det kan være, han bare er glad, for hvad han har.

"Kontant eller på kort?"

I virvaret fokuserer jeg så meget på at finde en hurtig udvej, så jeg fuldstændig glemmer at få hævet tyve kroner over.

Han står der stadig. Nøj, man føler sig som en kynisk tåbe, når man, ikke blot én gang, men hele to gange, går forbi den samme. Denne gang fik jeg dog et ordentligt kig på ham. Iført en sort skibuks og foret frakke står han og tripper i det kolde vejr. Det må da alligevel være koldt at stå på det samme sted i så lang tid. Jeg ved ikke, om det er kulden eller skammen, der farver mine kinder blodrøde. For jeg skammer mig faktisk over at have tænkt, at han selv skulle have sat sig i sådan en situation.

Han fornemmer formentligt ikke min skam, for med en fyldt indkøbspose i hver hånd går der ikke mere end to sekunder, før jeg er forbi ham, og videre.

Lige siden har jeg ikke foretaget mig andet end at undre mig over, hvordan det kan lade sig gøre. Hvordan det kan være, at der virkelig er nogle, der skal stå og fryse en hel aften blot for at klare sig igennem tilværelsen Det er næsten flovt, at vi lever i et land med så megen velstand uden at gøre noget ved de tydelige problemer. Men måske kan man heller ikke tage afstand fra ansvaret og pådutte regeringen det. Måske kræver en forandring ikke andet end at tænke et par centimeter væk fra ens eget tunnelsyn. At have en flad tyver klar i lommen og være bevæbnet med et smil på læben.

Det skræmmer mig, at jeg ikke har overvejet det tidligere. Men sandheden er, at man hurtigt glemmer samfundet, når man kører sit eget daglige show. For i realiteten tjener han kun otte kroner, hver gang han sælger en Hus Forbi-avis. Det er simpelthen for galt, hvis vi er for smålige til at kunne unde otte sølle kroner til ham, der står nede ved supermarkedet. I det tilfælde så tror jeg i hvert fald, at min tiltro til samfundet snart er forbi.