Debat: Guldsmedens negative vibrationer

Synspunkt: Guldsmeden i Møllergade, Jens Christian Møller, vil på den ene side gerne være den flinker fyr, han vitterlig er. På den anden side ser han nødigt ændringer i Svendborgs trafikmiljø. Det har han skrevet lange indlæg om mange gange.

Det ser ud til at være et stærkt gennemgående tema, at nogle få p-pladser på to centrale steder i byen har en afgørende rolle for forretningslivets overlevelse. Torvet og Klosterplads/Frederiksgade er de centrale punkter i indlæggene. Mulige årsager som høje huslejer, ufokuseret markedsføring og nethandel forbigås gerne.

Der er tale om cirka 40 p-pladser ialt. 20 på torvet og cirka samme antal på Klosterplads og Frederiksgade. De sidste pladser er begrænset til 15 og 30 minutters parkering. Det skal ses i forhold til Svendborg bymidtes ialt knap 2000 p-pladser. Hvor belægningen iøvrigt sjældent er meget over 70 procent.

Det ærgrer mig voldsomt, at kritikerne af nedlæggelsen af nogle meget få p-pladser ikke selv har gjort en indsats for at lave en trafikpolitisk plan. Hvor er forslagene til p-huse eller p-kældre i centrum af byen? Ikke en lyd. Intet er sket. 100 meter fra Bycentret ligger en af byens største p-pladser i Voldgade. Med 330 p-pladser i gadeniveau. Hvad med at få den udbygget? Enten som p-kælder eller p-hus.

Svendborgs Erhvervsforum, hvor Jens Christian Møller er tidligere næstformand og venstrepolitikeren Per Nykjær Jensen er formand, har ikke lagt et eneste konstruktivt forslag frem. Kun negative vibrationer.

Jens Christian Møller var så hurtigt ude med sin kritik af Frederiksgades midlertidige ensretning, at han ikke lagde mærke til, at der stadig var uhindret adgang til p-pladsen bag banegården. Åbenbart heller ikke, at politikernes kompromis betyder, at der kommer 20 nye p-pladser bag banegården. De er ikke umiddelbart begrænset til 15 og 30 minutters parkering. Altså en forbedring i forhold til Klosterplads og Frederiksgade, som det er nu. Samtidig er der sat p-pladser af til handicap-biler i Frederiksgade i den nye plan. Det er heller ikke set før.

Parkeringen på torvet tog iøvrigt overhovedet ikke hensyn til dårligt gående eller handicappede. Det var efter først til mølle-princippet. Glem det nuværende føleri overfor en gruppe, ingen har tilgodeset før. Prøv i stedet at kæmpe for handicappladser i Ramsherred, kun få meter fra torvet.

Erhvervsforums bestyrelse har tilsyneladende også glemt den kendsgerning, at en af Danmarks største fonde støttede den såkaldt grønne tråd fra Krøyers Have til havnen. Realdania betalte 24 millioner ud af budgettet på 36 millioner kroner. Havde den store fond vidst, at den grønne tråd blev plastret til med p-pladser på torvet, havde vi ikke fået en krone. Nogen tog altså nummeren på fonden. Det er der så rettet lidt op på ved at nedlægge de 20 p-pladser.

Men om Realdania har glemt denne kringle er ikke sikkert. For nyligt fik kommunen afslag på en ansøgning til Realdania om støtte til ændringen af Kloster Plads og Frederiksgade. En genoprettelse af p-pladser på torvet vil sandsynligvis ikke kun føre til hovedrysten i fonden. Det vil være en klar nedvurdering af en fond, der i dag er en afgørende faktor i udviklingen af købstædernes miljø.

Til slut kan jeg kun give folk ret i, at de mange spændende ideer om torvets udsmykning også er endt i en visionsløs blindgyde.

Torvegruppen med politikere fra begge fløje og flere forretningsdrivende medlemmer har ikke efter over et års arbejde markeret sig særlig kreativt. Nogle mobile træer og bænke er alt. Ærgerligt. Men lad os se, om ikke Svendborgs kreative miljø kan skabe lidt liv på torvet. Et attraktivt torv trækker folk op gennem forretningsgaderne. Det gør 20 p-pladser garanteret ikke.