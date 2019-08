Debat: Grønland er ikke til salg

Læserbrev: I den amerikanske presse verserer der rygter om, at Trump vil købe Grønland. Hvis det havde været 1. april, ville forklaringen naturligvis være let. Det ligner mest af alt endnu et udtryk for Trumps storhedsvanvid.

Jeg kender grønlænderne godt nok til at vide, at svaret er enkelt: Grønland er ikke til salg. Trump bør i stedet tilbyde at betale leje for Thulebasen, der indtil nu har stået gratis til rådighed for USA.

Og han bør sikre, at basen er til gavn for grønlænderne ved at sikre arbejdspladser og lærepladser til grønlænderne. Han tog for få år siden serviceaftalen på basen hjem til et USA-firma. De samme planer gælder for sø- og lufttransporten, som er på vej fra grønlandske virksomheder til amerikanske virksomheder.

Endelig vil det klæde Trump at rydde op efter USAs militær på de cirka 30 gamle amerikanske baser i Grønland, blandt andet på Camp Century, hvor radioaktiv affald er gravet ned i isen og truer havene, når isen smelter.

Grønland skal behandles som ligeværdig partner, indenfor de folkeretslige principper, hr. Trump.