Læserbrev: Præsident Donald Trump, du blev væk fra Danmark, det var klogt. Du var ikke velkommen i Danmark. Du fik klar besked af vores statsminister Mette Frederiksen, da du ville købe Grønland. Det var et klart nej.

Det undrer brevskriveren meget, hvorfor du ikke kontakter den canadiske regering for at indlede et samarbejde om udforskning af den canadiske undergrund - her milliarder af ny energi.

Hvorfor tager du ikke din finans- og energiminister med, når du rejser? Det vil være en hjælp for dig, så du ikke fortsat dummer dig.

Russere i Grønland: rejs hjem. Der er for milliarder ny energimuligheder i Sibirien, som aldrig er blevet udforsket.

Kinesere i Grønland: rejs hjem. Der er flere tusind ja, milliarder energier i Nordkina, som aldrig er blevet udforsket.

Brug jeres forstand og udforsk de kæmpestore energier - de er i jeres hjemlande.

Fingrene væk fra Grønland.