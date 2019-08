Debat: Gratis bybusser er første skridt

Læserbrev: Jeg blev glad, da jeg læste, at Enhedslisten og Dansk Folkeparti går ind for gratis bybusser om lørdagen. Æres den, som æres bør.

Det er kun et af de første skridt, der må tages, for at vi kan få bremset den alt for store CO2-udledning, hvor transportsektoren har en meget stor andel. Det er langt fra nok at læne sig op af, at en større del af transportsektoren om nogle år kører på el. Selvom vi får mange vindmøller i Danmark, vil en stor del af elproduktionen blive produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. Derfor er det nødvendigt med en hurtigt omlægning af transporten i byerne til større brug af kollektiv trafik og CO2-fri transport.

Det var danskernes bekymring for klimaet, der resulterede i det eksisterende parlamentariske grundlag for en socialdemokratisk regering. Godt nok blev det nuværende byråd valgt før folketingsvalget, og selv om vi stadig venter på alle de nødvendige klimatiltag fra regeringen, må det forventes, at man er så enig i partiet, at man bakker op rundt i landet med de nødvendige lokale tiltag. Gratis bybusser om lørdagen er kun første skridt, men det er et vigtigt første skridt.