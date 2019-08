Debat: Godt, at Ærø Kommune udbyder flere opgaver til private

Læserbrev: Når man skal have bygget en carport, er det helt oplagt at indhente tilbud fra flere håndværkere for at få den bedste pris og kvalitet. Det samme sker for kommunale opgaver som ældrepleje, renovation, vedligehold af grønne områder mv. Kan private leverandører gøre det bedre og måske endda billigere end kommunen, vinder de opgaven. Kommunen og dens borgere får således mere værdi for pengene, og der skabes private arbejdspladser til gavn for hele økonomien.

Nye tal viser, at Ærø Kommune har øget sit udbud af kommunale opgaver med 12 procent. Det er godt nyt for borgerne, kommunekassen og det private erhvervsliv, der får del i opgaveløsningen.

Der er brug for mere offentlig-privat samarbejde i en tid, hvor der bliver flere børn og flere ældre, som kalder på nye måder at udnytte ressourcerne på. I samarbejdet mellem det offentlige og det private opstår innovation, gode ideer og nye måder at gøre tingene på. Sammen skaber vi mere værdi.