Læserbrev: I Fyns Amts Avis huserer der pt. en skribent ved navn Svend Løbner. Han er et godt menneske, som favner hele den grænseløse og mangfoldige verden. Det siger han selv, så det må vi tro på.

Jeg kender ikke manden, men typer som ham, har lige siden verdens mest liberale udlændingelov i 1983 blev vedtaget, uafladeligt prædiket i samme rille. Der er gået 35 år med alle de udgifter og ulykker som importen af hovedsageligt muslimer har påført landet, uden det tilsyneladende har gjort indtryk på ham.

Nu er det også nemmere at befinde sig i sin egen drømmeverden end at forholde sig til den virkelighed, som udfolder sig dagligt. Han siger meget, meget rigtigt, at Danmark ikke kan huse alverdens flygtninge, dog kan vi tage os af mange flere!? Hvor mange er det? Uden et antal, er udsagnet meningsløst. Noget tyder desværre, set med mine øjne, på, at Svend Løbners ønsker om mere mangfoldighed og andre "ulykker" går i opfyldelse, når nu Danmarks "store statsmand" i Marokko har underskrevet Marrakech-erklæringen.

Det er dybt forstemmende, at man fra lovgivernes side ikke synes at lære noget som helst fra de forgangne 35 år. Jeg begriber ikke, at man er så egoistiske, at man ikke under sine børn og børnebørn at vokse op i et forholdsvis velordnet og demokratisk land med lidt sammenhængskraft og velfærdsrester tilbage, men i stedet overlader dem et muslimsk kalifat. Se venligst til Sverige, det er godt på vej i den retning. I øvrigt mener jeg, vi skal være glade for, at vi har svenskerne. For havde vi ikke dem, var vi de dummeste folk i Europa.

I 1986 skrev jeg et læserbrev i Lolland Falsters Folketidende, hvor jeg blandt andet skrev, at flygtninge-debatten ville grave en dyb grøft mellem "de gode" og "os onde", som ville blive umulig at kaste til. Læserne kan så selv bedømme, hvordan det er gået. Sluttelig vil jeg lige nævne, at jeg har det med "godheds-apostlene" som jeg har det med mannagrød. Jeg kan ikke fordrage dem og det, de står for.