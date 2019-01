Debat: Gode nytårstaler kan ikke stå alene

Synspunkt: Vi har igen taget hul på et nyt år, og traditionen tro, så har H.M. Dronningen og statsministeren holdt deres nytårstaler til folket.

H.M. Dronningen blander sig ikke i politik, men hun er en klog og forstandig kvinde, og i sin nytårstale kom hun blandt andet ind på vore klima-, miljø- og energiudfordringer.

"Det optager stadig flere, at vores levevis påvirker miljøet og klimaet. Virksomheder har grønne strategier. Vind, sol og biomasse giver os renere energi. Hjemme i køkkenerne sorterer man affaldet. Mange køber økologisk. Det er nok de unge, der går forrest. Det er dem, der forstår, at fremtidens problemer bliver deres. De vil ikke - som os ældre - blive hængende i gamle vaner. Derfor skal vi lytte opmærksomt til de unge, når vi drøfter, hvordan vi kan undgå at udfordre balancen i naturen. Vi skal have omtanke for fremtiden. Vi skal tænke os om i tide. I Grønland smelter isen. Her er forandringerne også tydelige".

Som du kan læse i ovennævnte, så har dronningen ikke de store forventninger til os ældre vanedyr, men hælder til de unge, når det gælder løsninger og ændringer af vaner.

Hun kom dog ikke med et bud på, hvordan kongehuset vil bidrage til at løse vore fælles miljø- og klimaudfordringer. Vil hun udskifte de nuværende Krone-biler til elbiler? Har kongehusets slotte fået udarbejdet en energirapport? Shopper kongefamilien i genbrugsbutikker? Skal kongeskibet udstyres med en elmotor? Jeg fik desværre ikke mulighed for at stille spørgsmålene til dronningen ved hendes besøg i Svendborg i september måned.

I sin nytårstale var statsministeren heller ikke særlig løsningsorienteret om vore klima-, miljø- og energiudfordringer, men var mere konstaterende på de udfordringer og trusler vi står over for.

"Og en dag som i dag med god blæst dækker vindmøller hele vores elforbrug. Vi skal også stå sammen om at løse klimaforandringerne. Det er en af vores største udfordringer overhovedet - som samfund, som generation, som verden. Meldingerne er dystre. Tørke. Storme. Isen smelter. For hver rapport fra eksperterne bliver billedet malet sortere. Det er snart sidste udkald. Det budskab kan man tage til sig på to måder. Man kan vælge magtesløsheden. Eller man kan vælge modet og håbet. I 1980'erne var hullet i ozonlaget den absolut største trussel mod livet på jorden. Men i sidste øjeblik stod verden sammen. Og forbød de farlige gasser i spraydåser og køleskabe. Det er nu - som i NU - vi skal udvise samme handlekraft mod klimaforandringer."

Modsat dronningen, så kan Lars Løkke Rasmussen politisere i alle døgnets 24 timer. Han, regeringen og Folketinget kan beslutte, at vi i Danmark skal være CO2-neutrale i 2030 fremfor 2050. Det sagde han desværre ikke noget om i sin nytårstale, og han nævnte ej heller, hvordan der kommer en million el-biler eller anden form for nul-udledningsbiler på de danske landeveje i 2030. Tallet er fra hans åbningstale til Folketinget i oktober måned sidste år.

Han opfordrede i sin nytårstale til, at resten af Folketingets partier modstår fristelsen til at gøre "klimaindsatsen til et politisk kapløb".

"Vi når kun i mål, hvis Folketinget står sammen. Hvis Danmark står sammen. Som vi har tradition for. Så vi kan trække de andre lande med", sagde Lars Løkke Rasmussen.

Jeg havde gerne hørt statsministeren sige, at vi vil forfølge den norske model, hvor rene elbiler udgjorde 31 procent af bilsalget i 2018. Samtidig står 40.000 nordmænd på venteliste til at købe en elbil. I Danmark var andelen 0,7 procent. Det svarer i antal til 1545 rene el-biler, ud af et salg på i alt 218.000 nye biler.

Jeg håber, at klimaindsatsen vil fylde rigtig meget i den kommende folketingsvalgkamp, for som statsministeren nævnte i nytårstalen:

"Så er klimaforandringerne en af vores største udfordringer overhovedet - som samfund, som generation, som verden."

Fremtidens problemer bliver de unges, men skal vi ikke i fællesskab, uanset alder og vaner, løse nutidens problemer?

Alle ønskes et godt og lykkebringende nytår.