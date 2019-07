Debat: Gode ambitioner for mennesker og miljø

Læserbrev: Efter valg følger handling - eller i hvert fald nogle politiske intentioner for den nye S-ledede regering, der er strikket sammen i en såkaldt "politisk forståelse". Sikring af velfærd, bekæmpelse af den stigende ulighed og meget store ambitioner omkring klimaet er nogle af de tydelige røde (og grønne) tråde ned igennem den nye regerings arbejdspapir.

For mig er det samtidig helt tydeligt, at ambitionerne sætter mennesket mere i centrum. Den nye regering og dens samarbejdspartnere har lyttet til vælgernes klare stemme, da der ved valget blev sat et tydeligt kryds ved velfærd frem for topskattelettelser.

Et af værktøjerne til at omsætte regeringens politik i praksis er en styrket skatteforvaltning. Målet er, at vi ikke igen skal se velfærdsmilliarder forsvinde ned i de forkerte lommer. Et andet værktøj er en satsning på uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering, bl.a. gennem afskaffelse af det forhadte omprioriteringsbidrag, der har taget pusten fra uddannelsessektoren.

Samtidig vil regeringen udvikle den offentlige sektor og styrke den gennem bedre ledelse, færre ensidige besparelser og større respekt for de funktioner, som mange faggrupper dygtigt varetager, herunder de utallige områder, hvor HK'erne aflaster andre faggrupper for administrative opgaver.

Det glæder mig samtidig, at regionerne nu bliver bevaret, så vi fastholder den demokratiske kobling mellem borgere, politikere og det ansvar, der kendetegner regionsmodellen. Dermed kan vi både politisk og administrativt fortsætte det gode arbejde i regionerne, men er samtidig åbne over for nye tiltag og ideer fra Christiansborg, så vi sammen kan sikre borgerne de stærkeste tilbud på alle de grene af samfundslivet, som regionerne varetager. Jeg vil desuden opfordre til et endnu tættere samarbejde mellem kommuner, regioner og almen praksis, så den enkelte borger oplever den bedst mulige sammenhæng i behandlingen.

Det er yderst positivt, at den nye regering vil satse på mennesker, fordi det bon'er ud på livskvaliteten. Det er positivt for den enkelte og for samfundet som helhed, men har også betydning for de virksomhedsejere, der har brug for at rekruttere dygtige, stabile og motiverede medarbejdere. Regeringen går derfor en klog og rigtig vej, når den stiller skarpt på det trængte arbejdsmarked og en til tider usund arbejdskultur, der fører stress og psykiske problemer med sig. Alt tyder på, at den nye regering har en god forebyggelses-profil på området, så vi kan få et sundere arbejdsmarked og nogle sundere arbejdsliv.

Der var stor lettelse at spore, da Mette Frederiksen med egne stemmer og tre støttepartier i ryggen kunne træde frem og fortælle, at de fire parter var blevet enige om grundlaget for en S-regering og om en ny retning for Danmark.

Nu bliver det spændende at følge, hvordan de fælles politiske planer bliver til praksis og hverdag for dig, mig og resten af danskerne - måske især for de udsatte grupper, der har været gennem nogle hårde, blå regeringsår. Jeg håber, at den nye regering får en fair chance for at vise, hvad den kan og vil - og at løftebruds-kortet ikke bare pr. automatik bliver trukket i tide og utide.