Debat: God tone i det latterlige lille land

Læserbrev: Efter storstilet udbrud af sabotage og generalstrejke under anden verdenskrig blev Danmark i 1943 underlagt et tysk militærdiktatur. Den tyske rigsbefuldmægtig Werner Best kunne blive rasende indenfor den front tyskerne kaldte Die Sahnefront, Flødeskumsfronten - Danmark. Best kaldte i raseri Danmark for "det latterlige lille land".

Personligt bor, der også et Werner Best-raseri i mig. Lysten til at svare igen på en ubehagelig måde, når jeg bliver frustreret eller trådt over tæerne. Men tankevækkende er det, at selv tyske soldater under anden verdenskrig fik udstukket retningslinjer med kendskab til den danske nationalkarakter.

Ialt syv punkter skulle dæmpe konflikter og ballade, hvoraf jeg vil fremhæve følgende:

Danskerne var frihedselskende og selvbevidste, derfor skulle man undgå at kommandere og skrige op. Undgå skarphed og irettesættelse. Det danske folk var også kendetegnet ved, at de holdt af en hyggelig og bekvemmelig dagligdag; man vandt dem gennem venlighed, små erkendtligheder og anerkendelse af hans person osv.

De tyske soldater havde retningslinjer for god tone i krigstid. Vi har i en slags fredstid, om vi vil, Silicon Valley-nørden Jaron Laniers bog: "Ti argumenter for at slette dine profiler på de sociale medier nu". Det er bedre end Best.