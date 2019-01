Læserbrev: Det har længe undret mig, at man ikke for længst ved lov har indført, at sikkerhedsseler i biler skal være røde eller "selvlysende" grønne eller have en anden påfaldende tydelig farve. Det må da være lettere for politiet at se, om man har spændt sikkerhedsselen under kørsel og så gribe ind.

Jeg har netop i et tv-spot set den berømte og nu fyrede "Top Gear"-vært Jeremy Clarkson være fastspændt med en højrød sikkerhedssele. Det var meget tydeligt.