Læserbrev: Hvor var det rigtigt af Lars Løkke at berøre den uro, der er i hele verden. Os der kan huske Anden Verdenskrig, tænker tilbage på, hvad der førte til dette vanvid. Jeg kan forstå, at Radikale Venstre ikke fatter det, det kunne de heller ikke 1940, og i dag står vi i en situation, som meget let kan blive brandfarlig, og det er her, der skal advares, så vi ikke igen laver de samme fejl, der fører til uro og krig.

Hvor er det beskæmmende at høre de politiske journalister, men hvor er det godt, at de fleste borgere i dette land kan tænke selv. Hver dag viser tv-journalister, der får penge for at fortælle os borgere, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Jeg kunne nævne mange af de personer, som i kraft af deres fremtræden på tv har mere magt end politikerne, politikerne har ikke en mikrofon i hånden som journalisterne.

Hvorfor smider man ikke journalisterne ud af Folketinget og siger til dem "I må være her en dag om ugen, vi vil have arbejdsfred, så vi kan bevæge os på Borgen uden alle disse mikrofonholdere"?