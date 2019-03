Debat: Giv plads - vi skal alle være på vejene

Det er tirsdag eftermiddag. Klokken er mere præcist 17. Forældrene stresser og jager, fordi de skal have sat deres poder af til deres fodboldtræning, håndboldtræning, eller hvad det nu kan være. Mine jævnaldrende er på vej på deres cykler til deres håndboldtræning, fodboldtræning, bordtennistræning, ja, en hvilken som helst sportsgren faktisk. De glæder sig. De skal ned på den lokale stadion og dyrke og træne den sport, de elsker allermest.

Jeg sidder selv på mit værelse, halvt omklædt. Jeg burde glæde mig til at dyrke min sport, men af en helt særlig grund bekymrer jeg mig. Vil jeg dyrke min sport i dag?

Hvad ville min mor ikke sige, hvis der skete mig noget? Hvor slemt kunne jeg mon komme til skade? Det er nogle tanker, der ikke skal være i hovedet på en ung mand, der bare gerne vil træne sin sport. Bevares, der er da forskellige risici forbundet med forskellige sportsgrene. Risici, der opstår som en naturlig konsekvens af selve sporten. Når jeg tvivler på, om jeg har lyst til at dyrke min sport, handler det ikke om, at jeg ikke accepterer disse risici som en eller anden overforsigtig curlingunge, der aldrig oplever modstand. Nej, det handler derimod om, at jeg ikke vil køres ned.

Klokken er 17.30, poderne er sat af, og træningen begynder om lidt. Jeg tog mig sammen, jeg tog afsted. Ud for at cykle. Ja, tro det eller lad være, men det er ikke kun midaldrende mænd, der godt kan lide at smide alt for mange penge efter alt for stramt spandex-tøj og kulfibercykler og bruge alle vågne timer på at cykle. Også mig.

Cyklingen er for mig, hvad fodbold er for de poder, der blev afleveret af deres travle forældre. Den er et afbræk i hverdagen, og det er motivationen for at blive ved med at forbedre mig sportsligt.

Jeg er kommet af sted. Hjertet banker løs, landskabet passerer gnidningsfrit og benene snurrer. Jeg har medvind og solen skinner. Kan man ønske sig mere på en cykel, end når det bare kører? Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig bare én ting. Jeg vil rigtigt gerne hjem til min søde familie igen uskadt og uden frygt for lemlæstelse i et færdselsuheld, der let var undgået. Mon ikke også konen bliver sur, hvis man kommer hjem med en skrammet bil, fordi den ramte en cykelrytter?

Nogle ville måske endda sige, at vi skide cykelryttere selv er ude om det. Problemet er bare, at skrækkelige uheld stadig sker, selvom jeg og langt størstedelen af mine fælles cykelinteresserede gør alt for at passe på os selv og i særdeleshed også på den øvrige trafik.

På cykelturen er alt dog fortsat godt, og sveden pibler frem. Alligevel slipper tanken om at gå fra at være en frisk, aktiv ung mand til bare at være endnu en indlagt på det i forvejen alt for travle sygehus mig aldrig helt. Jeg bliver snittet af sidespejlet på en familiebil, der - formodentligt - er styret af en forælder, der har travlt med at komme hjem efter en lang dag. Var det mon forældreparret, der lige satte sin pode af for at han kan spille fodbold, som bragede forbi mig i en alt for risikabel overhaling, der efterlod mig med tårer i øjnene af ren frygt?

Jeg vil have, at der er plads til os alle på vejene. Også os udskældte cykelryttere. Jeg skal nok gøre mit for at passe på og vise hensyn i trafikken. Vil du gøre dit?