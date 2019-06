Debat: Giv iværksætterne et løft

Læserbrev: Tillykke, kære folketingsmedlemmer. Vær nu fremover omhyggelige med at passe på Danmark, især de næste generationer.

Mere hjælp til os gamle? Nej, for så gider vore børn ikke at hjælpe til mere. Flere sygeplejersker? Hvis vores dygtige sygeplejersker arbejder på normaltid og uden betalt frokost, har vi cirka 5000 sygeplejersker for meget. Klima? Det har ingen betydning, hvad Danmark gør. Slet ingen.

Hvad skal vore folkevalgte så gøre?

Skal der være økonomi til vigtige sociale formål, skal eksporten stige år for år, ellers bliver vi økonomisk kørt ned af Asien? Så giv iværksættere et løft og lad være med at udsulte eksportindustrien.