Debat: Gå efter en nordisk union

Læserbrev: EU har mindst fire forskellige samfundsformer:

- Den germanske, hvor social sikkerhed hidrører fra, om den enkelte har/har haft en arbejdsgiver.

- Den angelsaksiske, hvor social sikkerhed mest afhænger af individets egne privat-tegnede forsikringer.

- Den sydeuropæiske (syd for alperne), hvor social sikkerhed mest afhænger af familien.

- Den nordiske, hvor social sikkerhed kommer fra alle borgeres skattebidrag til fælleskassen.

Den nordiske model er fælles for Danmark, Sverige, Norge, Finland, og Island.

Så frem for EU's forsøg på at lave et fællesskab mellem fire uforenelige modsætninger, bør Danmark gå efter en nordisk union.