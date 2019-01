Debat: Fuglene er fløjet fra Kærshovedgaard

Læserbrev: Politiet bør efterforske, hvor de omtrent 300 udlændinge, der er forduftet fra udrejsecenter Kærshovedgård, gemmer sig.

Det er Politiken, der fremdrager den gamle nyhed.

Skjuler de sig eller får de hjælp fra udenlandske bander, der forpester tilværelsen for lovlydige danskere i de større byer. Banderne drager måske oven i købet nytte af de forsvundnes særlige "ekspertise".

Det drejer sig om krigsforbrydere, mordere og voldtægtsmænd, som vi ikke kan sende ud af landet, siger udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg (V) til avisen.

Hvordan kan 300 personer pludselig forsvinde i et så lille land som Danmark, spørger man sig selv? Hvis svaret er, at de er stukket af til udlandet, er det måske ikke så ringe endda. Men det virker ikke særligt betryggende, hvis de skjuler sig ude i samfundet og skal opretholde livet ved at begå ny kriminalitet. Der er forhåbentlig ingen almindelige danskere, der i misforstået godhed, skjuler dem?Er "fuglene" draget mod syd, bør de have tak, men er de gået under jorden her i landet, skal de findes.Fra 21. marts 2016 til 26. november 2018 har der været registreret 447 udlændinge på centreret ved Ikast, hvoraf 328 af dem efterfølgende er registreret som "udeblevne".Vi må have fuldstændig tjek på, hvor de er, bedyrede Inger Støjberg allerede i juni 2016. Men måske bør ministeren bede de udeblevne om at sende et postkort med oplysning om, hvor de befinder sig, og om de har det godt? Blot som en beskeden tak for gratis husly i Danmark?