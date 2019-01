Debat: Frivilligt engagement truet af bankers gebyrer

Læserbrev: Foranlediget af et FAA-indlæg under Faaborg-Midtfyn om pengeinstitutternes gebyrpolitik på foreningskonti, kan jeg som kasserer i en politisk lokalforening bidrage i problematikken, da vi lige har været igennem et kontoskifte.

Det startede med en tur rundt i de lokale banker, og her gjorde jeg den erfaring, at de faktisk ikke var interesseret i at oprette en foreningskonto, der bare skulle rumme en netbank.

Et par steder sagde man direkte nej tak, og et sted skulle det forelægges direktionen, om vi kunne få en konto. Eller man lod forstå, at hvis det blev ledsaget af et andet engagement - underforstået: Overflyttede sine private lønkonti til banken, så kunne det nok lade sig gøre.

Så den opstilling artiklen bringer, gemmer på en masse forbehold.

Det der trigger mig, er afsløringen af finansverdenens afsporede syn på gebyrstørrelser, der kun kan tolkes som, at de 1200 kroner pr. år, som vi skulle have betalt, må være noget enhver forening kan klare.

Men det er det ikke, og der ville blive drama på generalforsamlingen, hvis kassereren var så lemfældig med de sparsomme midler.

Desværre har man ikke noget alternativ, for når kommunale tilskud, kontingenter mv. skal registreres troværdigt, må det nødvendigvis ske via en foreningskonto.

Denne nye praksis er et underlødigt tiltag fra finansverdenen på det foreningsliv, der er drevet af frivillige, som absolut ikke får kompensation for selv dokumenterbare udgifter.