Debat: Frit valg: Friskoler mulighed for alle

Læserbrev: Socialdemokraterne vil skære ned på tilskuddet til friskolerne. Det er trist, for det er et brud med en lang dansk tradition for frit skolevalg - uanset pengepung. I modsætning til andre lande, så er friskolerne for alle i Danmark og ikke blot forbeholdt nogle få.

Gode folkeskoler og mange friskoler er ikke modsætninger. Det er frit valg og sund konkurrence mellem forskellige muligheder.

Mange steder er friskolerne, ligesom folkeskolerne, omdrejningspunktet for det frivillige forenings- og idrætsliv. Engagementet omkring friskolerne er ganske enkelt også med til at sikre liv og aktivitet i mange landsbyer. Det er derfor en ualmindelig dårlig ide, at gøre det dyrere for helt almindelige familier at vælge fri- og privatskole. I forvejen er det billigere for det offentlige når friskolen vælges til, da tilskuddet i dag er

76% af hvad det koster i folkeskolen.

I Venstre har vi været drivkraft i at øge tilskuddet til de frie skoler til 76%, således at det frie valg reelt sikres. Jeg glæder mig over at friskolerne også tager socialt ansvar for dem med ekstra behov.

Det er tudetosset, når socialdemokraterne nu angriber friskolerne med beskæring af tilskuddet.