Debat: Fra en avisoverskrift...

Læserbrev: De vil ikke lære dansk, og de vil heller ikke betale gebyr for tolkebistand: Indvandrere skylder millioner alene til Region Syd.

"Her konkrete "oplevelser" fra virkeligheden med hensyn til tolke i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Midt i 1970'erne samlede et Mærsk-skib i det Kinesisk Hav vietnamesere op, som var flygtet fra de kommunistiske Vietcong-tropper. Da skibet var hjemmehørende i Svendborg, fik Svendborg således de første flygtninge i landet. Det gav mange og ukendte problemer for kommune, politi og de handlende. Et par eksempler: En ung vietnamesisk mand ønskede at blive civil helikopterpilot "ud fra sit kendskab til amerikanske helikoptere"!

Det fik han - kommunen betalte certifikatet!

En anden ville være ingeniør og begyndte ved Teknikum i Odense, og fik togkort til og fra Svendborg. Han var født med en klumpfod, og en dag sagde han til kommune, at togpassagerne stirrede på hans fod, så nu ville han ikke køre med tog mere. Kommunen foreslog han fik en bil, men forinden skulle han have et kørekort, hvorved jeg kom ind i sagen som sagkyndig.

En edsvoren vietnamesisk tolk kom tilrejsende, så det blev en dyr affære, som kommunen betalte inklusiv de cirka 80.000,- kroner til kørelærere samt den nye bil!

Så begyndte tyrkiske gæstebejdere fra Anatolien at vise sig i bybilledet, og de ville også have bil - som regel skrotbiler, men kørekortet var et problem, for de skulle betale for edssvorne tolke. Der kom flere og flere fremmede, som ville have et kørekort, og den tyrkiske tolk fra Trekantområdet havde travlt og tjente store penge inklusiv kørepenge, og havde altid den sidste nye Audi. For at forkorte ventetiden foreslog kørelærerne, at Akmed, (som var én ad første tyrkere, der lærte rimeligt dansk og netop selv havde erhvervet kørekortet), godt kunne være tolk ved køreprøverne i Svendborg - noget politimesteren skulle tage stilling til. Han var positiv, og jeg sagde nej, hvorfor spørgsmålet blev forelagt justitsministeriet. Her fralagde man sig ansvaret med ordene: "Hvis den pgl. kan bestride opgaven, har man intet at indvende mod den påtænkte ordning"!

På det tidspunkt trak aspiranten et kort med flere spørgsmål, som jeg læste op i teorilokalet, hvorefter Akmed oversatte. Herefter fandt en meget kort ordveksling på tyrkisk sted mellem de 2 - måske 3-4 ord fra aspiranten, hvorefter Akmed aflirede for eksempel de 13 punkter, hvor man skal holde en passende lav hastighed eller de steder, hvor man ikke må overhale!

"Akmed bestod teoriprøven"! Politimesteren ville ikke være med til at optage teoriprøven på bånd med henblik på kontrol, så det fortsatte. Den praktiske køreprøve kunne der til gengæld ikke fifles med, så der var en meget høj dumpeprocent i Svendborg dengang. Og det var selvfølgelig den sagkyndiges skyld!

Tilfældigt mødte jeg Akmed for et par år siden i Føtex, og jeg stillede ham spørgsmålet: "Nu skal du være ærlig...det var jo dig som tolk, der aflagde teoriprøverne i stedet for dine landsmænd", hvortil han grinende sagde: "Ja...vi var jo muslimske brødre"!

En ny trend viste sig. Overalt i landet henvendte de fremmede sig til motorkontorerne (52); lagde et laset stykke papir med for eksempel arabiske skrifttegn på disken og sagde, at det var et kørekort fra hjemlandet, som de vidste kunne ombyttes til et dansk kørekort. Det samme skete. Justitsministeriet blev hørt. Man skulle udleverer et dansk kørekort!

Sammen med lederen af motorkontoret lavede jeg en høring i hele landet, og det viste sig, at der var udleveret ca. 20.000 kørekort på grundlag af et laset stykke papir fra baglommen!

Så blev teoriprøverne lavet om til dét, de er i dag - billeder og afkrydsning uden brug af tolke".