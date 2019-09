Debat: Forstemmende socialdemokratisk talspin

Læserbrev: Det er forstemmende, at den socialdemokratiske regering med et kasseeftersyn forsøger, at give indtryk af, at Venstre skulle have efterladt ubetalte regninger for 3,5 milliarder kroner. Lad mig slå fast med syvtommersøm, at Venstre har afleveret en økonomi i topform. Råderummet er endda større forventet. Det betyder, at der reelt er flere penge til for eksempel ældre, skoler og andre velfærdsprioriteringer. Der er altså tale om talspin af den værste skuffe, når Socialdemokratiet påstår det modsatte, og nu tilsyneladende varmer op til at løbe fra valgkampens mange løfter. Og jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg er helt enig med Cheføkonom Anders Høyers udtalelse i anledning af kasseeftersynet: "Wammen skulle spise en tudekiks. Det må være et af de nemmeste tidspunkter, at være finansminister på".

Men hvad er det så, socialdemokraterne turnerer rundt med? Lad mig komme med et par eksempler på Socialdemokratiets talspin. For det første er forudsætningen for socialdemokraternes regnestykke om de manglende 3,5 milliarder kroner, at det ikke kan lade sig gøre at spare 100 millioner kroner på konsulentydelser, og at der dermed mangler 100 millioner kroner. Det må undre enhver, for socialdemokraterne gik til valg på - for blot et par måneder siden - at spare hele tre milliarder kroner på netop konsulentydelser. Helt skævt bliver det, når socialdemokraterne påstår, at der er efterladt en regning på 210 millioner til en forhøjelse af iblandingskravet, som skal sikre danskerne grønnere brændstof. Energiaftalen, som sikrer danskerne grønnere brændstof er fra 2012, hvor socialdemokraterne selv havde regeringsansvaret. Regningen på 210 millioner har man altså selv efterladt. Jeg kunne komme med mange andre eksempler på ventede udgifter, som ikke bør være overraskelser for Socialdemokraterne: Bevillingerne til politiet som følge af politiaftalen eller energiaftalen fra 2018. Aftaler som Socialdemokraterne selv var og er en del af. Come on, socialdemokrater! Både jeg og vælgerne ved, at I har lovet mangt og meget under sommerens valgkamp - og det har en pris. Men lad være med at skyde skylden for jeres manglende finansiering på den tidligere blå regering. De offentlige finanser vil have plus på bundlinjen i de kommende år, og vi har afleveret en økonomi, hvor råderummet i 2025 er blevet fem milliarder kroner større, end forventet. Det går altså rigtig godt i Danmark, og der er historisk gode muligheder for at løfte danskernes velfærd i både skoler, børnehaver og plejehjem.