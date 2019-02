Debat: Formand svarer udenom

Læserbrev: Tak til Hans Erik Nellegaard, bestyrelsesformand for A/S Svendborg Avis for svaret. Det gør mig blot ikke klogere. Det fremgår nemlig ikke af kolofonen i Fyns Amts Avis, at Troels Mylenberg er direktør for A/S Svendborg Avis. Men blot at han sidder i direktionen sammen med Jesper Rosener og Peter Orry.

Fint nok, at Troels Mylenberg åbenbart ikke har nogle redaktionelle relationer til Fyns Amts Avis, da avisen er outsourcet til Jysk Fynske Medier, og derfor ifølge formanden sagtens kan sidde som formand i selskab, hvis opgave blandt andet er at udgive Fyns Amts Avis, som er en del af Jysk Fynske Medier.

Men måske er det mig, der er tungtopfattende. I kolofonen for Fyns Amts Avis står: "Udgiver: Jysk Fynske Medier P/S for A/S Svendborg Avis, Sankt Nicolaigade 3, Svendborg".

Så jeg spørger igen: Hvordan kan en journalist for et konkurrerende medie sidde som formand for et selskab, hvis opgave det er at udgive en avis? Skal den kommende chefredaktør for Fyns Amts Avis overtage hans stilling?

Svar:

Baggrunden for at Troels Mylenberg er direktør for A/S Svendborg Avis er, at der ikke er nogle redaktionelle relationer til Fyns Amts Avis, og at det ikke er A/S Svendborg Avis der udgiver Fyns Amts Avis, men Jysk Fynske Medier.

Med venlig hilsen

Hans Erik Nellegaard

Bestyrelsesformand for A/S Svendborg Avis

Med hensyn til fremtidig organisering kan der kun spås, og det vil jeg undlade.