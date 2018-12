Debat: Forførende politisk propaganda

Læserbrev: Radikale Venstre og alle partier til venstre for dem, har allerede på få årtier lagt fundamentet for en skade langt værre end to verdenskrige. Langt værre, fordi ødelagte huse kan genopbygges, det kan et ødelagt demokrati ikke.

Et lands skæbne afgøres af dets befolkning, og mange i Danmarks befolkning har ladet sig forføre af propaganda og løgne fra ovennævnte partier, samt fra for eksempel Stine Bosse, David Trads, Zenia Stampe og Josephine Fock.

Disse såkaldte meningsdannere burde skamme sig, når man med gru kan se, at de næste generationer skal gå en fremtidsløs udsigt i møde, med den til stadighed stigende vold og chikane fra det islamistiske miljø, der om 60-70 år kan mønstre et flertal i den danske befolkning.