Debat: Folket er ført bag lyset gennem snart 50 år

Læserbrev: Karen Wengel skrev for nylig i FAA, at det er forrædderi, statsminister Lars Løkke begår, hvis han skriver under på den landsskadelige FN-migrationspagt. Og nævner korrekt, at Grundlovens paragraf 77 bliver tilsidesat med hensyn til ytringsfrihed, ved at pressen skal knægte virkeligheden omkring indvandring og migration samt følgerne heraf - altså lyve, men også bekæmpelse af det frie ord. Derfor undrer det Wengel, at pressen er total mundlam og ikke er oppe på barrikaderne i kampen for ytringsfrihed.

Jamen, Karen Wengel, er du da ikke er klar over, at pressen for mindst 30-40 år siden af egen drift pålagde sig selvcensur, da de fremmede i stort tal kom til Danmark og mærkelige kriminelle ting skete. Pressen fik af politiet at vide, hvem gerningsmændene var, men pressen nævnte det ikke (og gør det stadig ikke), mens man godt kan fortælle, at det er en bornholmer eller vendelbo, der havde begået voldtægt etc. Pressens troværdighed led et alvorligt knæk.

Efterfølgende kom censuren også ind i politiet og kommunalforvaltninger. Politimesteren i en storkøbenhavnsk politikreds indkaldte alt personale og truede med tjenestemandssager og afsked, hvis politifolk fortalte, hvad der virkeligt skete. Den ældre socialchef i Svendborg tog sin afsked, da pengene fossede ud til migrantaktiviteter, som danskerne selv måtte betale for. For eksempel gå til ridning eller en ny bil inklusiv små hundrede timer i skolevogn og endog et helikoptercertifikat - noget, der ikke måtte snakkes om.

Jeg havde holdt Jyllands-Posten i 25 år, da man (Schleimann) slog til og udelukkede politisk ukorrekte som mig i at oplyse befolkningen om uhyrlighederne. Derfor mistede JP med ét hug over 1000 abonnenter. Så forsøgte JP sig med at få de frafaldne tilbage med Muhammed-tegningerne, og senest kom så JP's leder her den 5. dec. med et skud foran Løkkes bov: "Sig nej til FN-pagten om migration". Igen "et forsøg på at komme over på den rigtige side og få frafaldne tilbage", mens tid er. For uanset censur og krampetrækninger kommer sandheden ud til det folk, der har Danmark som deres fædrende land.

Den 4. statsmagt er ikke pressen mere, men almindelige mennesker, som endelig er ved at vågne og forstår faren og kan bruge IT.

FAA har selv svære problemer ved at fortsætte den slagne vej, hvilket kan ses af avisens valg af meningsdannere; alle fra venstrefløjen inklusiv Britta Schall Holberg og dermed kammerateri og ingen debat.

Førhen hed det i Svendborg Avis: "Alle er velkommen til at deltage i debatten uanset politisk ståsted" - noget Mylenberg afskaffede, da han satte sig i stolen.

Bemærk: FAA's leder har heller ingen bemærkning til FN-pagten, mens Hans Engel mener, at Lars Løkke snyder ved kun at tale om "det juridisk uforpligtende", mens der også er en "politisk forpligtelse". Danmark plejer jo at overholde forpligtelser - ikke sandt, så løgnen fortsætter.